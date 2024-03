iPhone 14: in offerta esclusiva da Unieuro

Apple iPhone 14 è il protagonista dell’esclusiva offerta Unieuro di oggi, scopriamo perché è ancora uno dei migliori acquisti del 2024

Potente. Semplice da usare. Versatile. Questo smartphone è progettato per fare tutto quello che ti piace. Con questo iPhone 14 lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi.

Per acquistarlo potete seguire questo link.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, ed il prodotto sarà acquistabile sia online (tramite il sito di Unieuro) che in un qualsiasi punto vendita. Scopriamo insieme perché potrebbe fare proprio al caso tuo.

iPhone 14: caratteristiche principali del tablet in offerta da Unieuro

Con un display Super Retina e la velocissima connettività 5G, iPhone 14 dispone del SoC dello scorso anno, l’ancora potentissimo A15 Bionic, che vedrà però l’aggiunta di un nuovo core nella GPU. Novità di quest’anno sono invece i messaggi di emergenza via satellite, funzionalità attualmente disponibile solo in America, l’arrivo della eSim e la Crash Detection.

Proprio come lo scorso anno, le fotocamere di iPhone 14 e 14 Plus saranno posizionate in diagonale. Lungo i bordi troveremo invece i classici pulsanti di accensione e volume mentre sul lato inferiore troveremo ancora una volta la porta Lighthing. Invariata la presenza della certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere.

Conclusioni

Considerando l’ancora longevo supporto della casa madre, le prestazioni da top di gamma e il design elegante non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo iPhone 14, attualmente in offerta da Unieuro a 729,00€. Vi ricordiamo inoltre che le offerte sono valide fino a esaurimento scorte.

