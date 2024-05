In quest’articolo vi mostreremo tantissime idee regalo per la festa della mamma. Dalle mamme smartworker alle mamme sempre alla moda, tantissime occasioni su una vasta gamma di prodotti

Di seguito per voi una straordinaria selezione di idee regalo per la festa della mamma, suddivise in 5 categorie, con i vari link all’acquisto:

Per la mamma smartworker i dispositivi tecnologici pensati per supportarla durante il lavoro, come il telefono ASUS Zenfone 10 e il notebook ExpertBook B7 flip, insieme al robot lavapavimenti Dreame X40 Ultra Complete.

i dispositivi tecnologici pensati per supportarla durante il lavoro, come il telefono ASUS Zenfone 10 e il notebook ExpertBook B7 flip, insieme al robot lavapavimenti Dreame X40 Ultra Complete. Per la mamma amante dell’intrattenimento e del cinema i prodotti tech come il tablet TCL NXTPAPER 11 e il proiettore portatile ZenBeam L2 di ASUS.

i prodotti tech come il tablet TCL NXTPAPER 11 e il proiettore portatile ZenBeam L2 di ASUS. Per la cura della casa e della persona i prodotti pensati per il suo benessere, come il cuscino cervicale Emma, l’asciugacapelli Dreame Pocket e il tostapane intelligente Tineco TOASTY ONE.

i prodotti pensati per il suo benessere, come il cuscino cervicale Emma, l’asciugacapelli Dreame Pocket e il tostapane intelligente Tineco TOASTY ONE. Per la mamma attenta alla sua forma fisica lo smartwatch Amazfit Balance e lo smartwatch per i senior EmporiaWatch, insieme agli auricolari TWS fluo di SBS.

lo smartwatch Amazfit Balance e lo smartwatch per i senior EmporiaWatch, insieme agli auricolari TWS fluo di SBS. Per la mamma sempre alla moda: il top di gamma Honor Magic 6 Pro, e i pratici accessori alla moda Coco Bag di Case&Me e Coco di Case&Me.

Dettagli sulle idee regalo per la festa della mamma

Per la mamma smartworker, tra le proposte regalo per la festa della mamma troviamo l’ASUS Zenfone 10. Uno smartphone compatto e potente con un processore Snapdragon 8 Gen 2, display AMOLED da 5,9 pollici e una fotocamera da 50 megapixel. Disponibile in varie colorazioni.

ExpertBook B7 flip, un notebook business da 14 pollici con display touchscreen, alimentato da un processore Intel Core i7-1260P, 16 GB di RAM e un’unità SSD da 1 TB. Dotato di Windows 11 Pro.

Dreame X40 Ultra Complete. Il nuovo robot lavapavimenti X40 di Dreame sarà un regalo molto apprezzato dalla mamma lavoratrice. Grazie alla potenza di aspirazione di 12.000 Pa e la spazzola TriCut Brush garantisce la rimozione di sporco e capelli.

dreame X40 Ultra Complete Robot aspirapolvere scopa rimovibile e sollevabile, pulizia approfondita con spazzola laterale, aspirazione da 12.000 Pa, pulizia automatica dello straccio e dell'asse 70 ℃ Estensione dei moci e spazzola laterale rialzata:Scopri una pulizia completa con la spazzola laterale avanzata di X40 Ultra Complete che, abbinata a MopExtend RoboSwing, si estende per oltre 10 mm. Raggiungendo una profondità di 4 cm, raccoglie polvere e residui nascosti negli angoli e sotto i mobili più bassi.

Per la mamma amante dell’intrattenimento e del cinema

TCL NXTPAPER 11, un tablet con display da 11 pollici 2K a colori dal touch-feel simile alla carta, ideale per la lettura. Dotato di tecnologia NXTPAPER 2.0 per regolare la luminosità del display e proteggere gli occhi.

(in offerta su amazon.it) TCL NXTPAPER 11 Wi-Fi - Tablet da 11" 2K NXTVISION, Android 13, 4 GB di RAM, Memoria da 128 GB espandibile, Batteria 8000 mAh, Dark Grey [Italia] Esperienza di visualizzazione simile alla carta Il display 2K da 11' è dotato di una protezione per gli occhi a 10 livelli. Grazie ad una apposita modalità di lettura, il tablet NXTPAPER offre un'esperienza simile a quella di un libro.

ZenBeam L2 di ASUS, un proiettore portatile con una luminosità massima di 960 lumen LED, risoluzione nativa di 1080p e compatibilità con il 4K. Include un box Android TV certificato da Google con Netflix precaricato.

Per la cura della casa e della persona il cuscino cervicale Emma. Un cuscino anatomico che segue le linee del collo, realizzato con materiali sostenibili e traspiranti.

Dreame Pocket: un asciugacapelli multifunzione con tecnologia Negative Temperature Coefficient per evitare danni ai capelli e scottature del cuoio capelluto.

Tineco TOASTY ONE: un tostapane intelligente con schermo LCD touchscreen per regolare le impostazioni di tostatura.

Idee regalo per la festa della mamma: regali per le mamme fitness e per quelle sempre alla moda

Amazfit Balance è uno smartwatch sottile e leggero con schermo quadrato AMOLED da 1,75 pollici, 150 modalità sportive e batteria con autonomia fino a 12 giorni.

(in offerta su amazon.it) Amazfit Balance Smart Watch, NFC, AI Fitness Coach Tracker del sonno e della salute con misurazione della composizione corporea, GPS, Alexa, Ottieni un abbonamento premium di un anno a Zepp Aura 【Ottieni un abbonamento premium di un anno a Zepp Aura】insieme alle funzionalità di monitoraggio del sonno integrate nello, alla funzione di meditazione e agli esercizi di respirazione, gli utenti di Amazfit Balance possono usufruire di una prova gratuita di Zepp Aura. Questo servizio AI di sonno e relax adatta paesaggi sonori alle letture biometriche del tuo smartwatch Amazfit, fornendo rapporti dettagliati sul sonno, consigli esperti e un chatbot per le tue domande sul benessere.

emporiaWATCH è un wearable per monitorare i parametri durante le attività fisiche e la salute in generale, con tasto SOS per chiamate di emergenza.

Auricolari TWS fluo. Gli auricolari True Wireless Stereo disponibili in quattro colorazioni fluo, ideali per esprimere la personalità attraverso gli accessori.

Honor Magic 6 Pro. Lo smartphone top di gamma con teleobiettivo da 180 MP e zoom ottico 2,5x, ideale per scatti professionali.

(in offerta su amazon.it) HONOR Magic6 Pro Smartphone 5G 12GB + 512GB Telefono cellulare 6.80" 120Hz Tripla Fotocamera da 50MP Fotocamera Teleobiettivo 180MP Qualcomm Snapdragon 8Gen 5600mAh IP68 Doppia SIM (Nero) 【Fotocamera di livello SLR】 Fotocamera teleobiettivo da 180 MP, fotocamera ultra grandangolare da 50 MP con qualità dell'immagine particolarmente elevata, diaframma, otturatore e altri parametri non devono essere regolati manualmente, occhio intelligente dell'aquila con apertura variabile per splendidi scatti e creazione con un solo clic per adattarsi ad ambienti chiari e scuri.

Coco Bag Case&Me, un’elegante borsa a secchiello in tessuto, spaziosa e compatta, perfetta per un guardaroba estivo impeccabile.

Coco braccialetto per smartphone a fiori Case&Me è un braccialetto per smartphone con motivo floreale, comodo e versatile, per essere alla moda ovunque.

E voi? Cosa ne pensate di queste idee regalo per la festa della mamma? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).