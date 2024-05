Amazon Prime Video: tutte le nuove uscite di maggio 2024

Le uscite Amazon Prime Video di maggio 2024: ecco i film, gli show e le serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming

Prime Video ha annunciato il calendario integrale delle uscite di maggio 2024, tra film, serie TV e show originali. Allo stesso tempo, però, la piattaforma streaming di casa Amazon ha anche comunicato gli addii, con un totale di cinque titoli (4 film e una serie TV) che lasciano forse definitivamente il catalogo.

Tra le principali novità di maggio segnaliamo la quarta stagione di Celebrity Hunted Italia, mentre dal punto di vista delle serie TV debutta Maxton Hall – Il mondo tra di noi. Interessante anche l’arrivo delle prima otto stagioni di The Flash e le prime sei stagioni di Dragon Ball Z.

Maggio 2024: le nuove uscite di Amazon Prime Video

Per quanto riguarda il cinema da non perdere Joker e I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno, oltre alle anteprime di Boy Kills World e The Idea of You. Di seguito l’elenco delle serie e dei film disponibili.

The Flash (Stagioni 1-8) – Disponibile dal 1° maggio

(Stagioni 1-8) – Disponibile dal 1° maggio Naruto Shippuden (Stagione 7) – Disponibile dal 1° maggio

(Stagione 7) – Disponibile dal 1° maggio Maxton Hall – Il mondo tra di noi – Tutti gli episodi disponibili dal 9 maggio

– Il mondo tra di noi – Tutti gli episodi disponibili dal 9 maggio Dragon Ball Z (Stagione 6) – Disponibile dal 9 maggio

(Stagione 6) – Disponibile dal 9 maggio Pretty Little Liars: Summer School (Stagione 2) – Primi due episodi disponibili dal 9 maggio, seguiti da un episodio a settimana

(Stagione 2) – Primi due episodi disponibili dal 9 maggio, seguiti da un episodio a settimana Outer Range (Stagione 2) – Tutti gli episodi disponibili dal 16 maggio

(Stagione 2) – Tutti gli episodi disponibili dal 16 maggio Dom (Stagione 3) – Disponibile dal 24 maggio

(Stagione 3) – Disponibile dal 24 maggio Celebrity Hunted – Caccia all’uomo (Stagione 4) – I primi 3 episodi disponibili dal 6 maggio, gli ultimi 3 dal 13 maggio

(Stagione 4) – I primi 3 episodi disponibili dal 6 maggio, gli ultimi 3 dal 13 maggio Clarkson’s Farm (Stagione 3) – Prima parte disponibile dal 3 maggio, la seconda arriverà il 10 maggio

(Stagione 3) – Prima parte disponibile dal 3 maggio, la seconda arriverà il 10 maggio Joker – Disponibile dal 1° maggio

– Disponibile dal 1° maggio La rivincita delle bionde – Disponibile dal 1° maggio

– Disponibile dal 1° maggio The Idea of You – Disponibile dal 2 maggio

– Disponibile dal 2 maggio Monster Hunter – Disponibile dal 2 maggio

– Disponibile dal 2 maggio Come può uno scoglio – Disponibile dal 6 maggio

– Disponibile dal 6 maggio Uno Splendido Disastro 2 – Disponibile dal 17 maggio

– Disponibile dal 17 maggio Thanksgiving – Disponibile dal 19 maggio

– Disponibile dal 19 maggio I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno – Disponibile dal 25 maggio

– Il Ritorno – Disponibile dal 25 maggio Boy Kills World – Disponibile dal 27 maggio

– Disponibile dal 27 maggio Enea – Disponibile dal 30 maggio

Questi invece i film, le serie TV e gli show che lasciano il catalogo Prime Video a maggio 2024.

Quo Vado? (Film) – Non più disponibile dal 7 maggio

(Film) – Non più disponibile dal 7 maggio Future Man (Serie TV, Stagioni 1-3) – Non più disponibili dal 14 maggio

(Serie TV, Stagioni 1-3) – Non più disponibili dal 14 maggio Il Grande Giorno (Film) – Non più disponibile dal 21 maggio

(Film) – Non più disponibile dal 21 maggio Uncharted (Film) – Non più disponibile dal 25 maggio

(Film) – Non più disponibile dal 25 maggio Bullet Train (Film) – Non più disponibile dal 26 maggio

