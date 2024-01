Huawei Weeks: tutte le offerte fino al 29 gennaio!

Huawei apre il nuovo anno con Huawei Weeks, tre settimane di offerte imperdibili per acquistare i prodotti dell’ecosistema Huawei

Il nuovo anno è arrivato e anche il desiderio di nuovi acquisti hi-tech, tra auricolari per immergersi nei brani musicali emergenti in classifica, smartwatch per rimettersi in forma dopo le feste, tablet e PC ad alte prestazioni, smartphone per catturare nuovi ricordi. Huawei accoglie questo periodo con le Huawei Weeks, tre settimane di promozioni per acquistare i prodotti dell’ecosistema a prezzi vantaggiosi solo su Huawei Store da oggi fino al 29 gennaio.

Da non perdere i coupon che danno accesso a diversi sconti sul totale della spesa in base al valore degli acquisti effettuati:

Con un acquisto pari o superiore a 150,00 euro, è possibile ottenere uno sconto di 15,00 euro

Con un acquisto pari o superiore a 300,00 euro, è possibile ottenere uno sconto di 30,00 euro

Con un acquisto pari o superiore a 500,00 euro, è possibile ottenere uno sconto di 50,00 euro

Con un acquisto pari o superiore a 1.000,00 euro, è possibile ottenere uno sconto di 150,00 euro

Questi coupon sono attivabili su qualsiasi prodotto ad eccezione di HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN.

Offerte Huawei Weeks: auricolari True Wireless per indossare il suono ovunque

Non passerete inosservati con HUAWEI FreeClip, i nuovi auricolari open-ear a forma di orecchino con design clip-on e tecnologia Smart Wear Detection, versatili e comodi da indossare per l’intera giornata, ideali per chi è sempre in movimento. Disponibili a 199,90 euro con HUAWEI Band 8 in omaggio (prezzo di vendita 59,90 euro).

In promozione a 199,90 euro con HUAWEI Band 8 in omaggio anche HUAWEI FreeBuds Pro 3, gli auricolari dal design ergonomico e di classe disponibile in tre colorazioni, con cancellazione intelligente del rumore 3.0 e batteria di lunga durata.

Smartwatch per ogni esigenza

Grazie all’ampia offerta di smartwatch, Huawei soddisfa qualsiasi richiesta, per un utilizzo sportivo, una spinta a un cambiamento di stile o l’esigenza di tenere traccia del proprio benessere, tutto sempre a portata di polso.

HUAWEI WATCH GT 4 Special Edition combina il design e le numerose funzionalità migliorate di HAUWEI WATCH GT 4 tra cui la localizzazione GNSS e l’analisi intelligente delle calorie. Consigliato agli sportivi e non solo, è acquistabile a partire da 279,90 euro con in omaggio un cinturino HUAWEI Easy Fit (prezzo di vendita 39,90 euro).

HUAWEI WATCH 4 Pro, l’assistente personale all-in-one con quadrante da 48mm e monitoraggio completo, nell’elegante versione con cinturino in pelle scura marrone (Dark Brown Leather) è disponibile a soli 499,90 euro anziché 549,90 euro.

HUAWEI WATCH GT 3, lo smartwatch dal design minimal, durata della batteria fino a 14 giorni e oltre cento modalità di sport supportate, è in offerta a soli 179,90 euro invece di 249,00 euro nella versione Active Black con quadrante da 46mm.

Offerte Huawei Weeks: PC e tablet, potenza e leggerezza

HUAWEI MateBook D16 2024, l’ultimo laptop della serie MateBook di Huawei con ampio schermo da 16 pollici, processore Intel Core i5 di 12a generazione, tecnologia Dual Shark Fin Fan e durata della batteria fino a 56 Wh è in promozione a soli 699,90 euro anziché 799,00 euro.

HUAWEI MateBook D 14 2023, il laptop con processore Intel Core i5 di 12a generazione, due modalità d’utilizzo Standard e Performance, e prestazioni migliorate grazie all’antenna HUAWEI Metaline, adatto sia ai più giovani sia ai professionisti, è disponibile a 749,90 euro invece di 799,90 euro.

Il tablet HUAWEI MatePad 11.5 dal design metallico e uno spessore di soli 6,85 mm, produttivo come un PC grazie alla tastiera smontabile comoda da portare ovunque, è in offerta a soli 279,90 euro anziché 299,90 euro.

Smartphone all’avanguardia

HUAWEI P60 Pro, il cameraphone top di gamma con fotocamera XMAGE Ultra Lighting e design innovativo con texture perlata, solo su Huawei Store è disponibile a 1.099,90 euro anziché 1.199,90 euro con in omaggio HUAWEI P60 Pro Case (prezzo di vendita 19,90 euro) e HUAWEI FreeBuds 5 (prezzo di vendita 159,90 euro).

Cosa ne pensate delle novità di Huawei?