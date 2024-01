One Day: il trailer della serie TV Netflix

One Day, serie TV di nuova produzione, uscirà a breve su Netflix. Si ispira al romanzo omonimo nato dalla mente di David Nicholls, andiamo a scoprire trailer, trama e cast

Una nuova serie TV dal titolo “One Day” uscirà a breve su Netflix. La piattaforma ha appena diffuso il trailer ufficiale. Questa serie TV si basa sul romanzo omonimo nato dalla mente di David Nicholls e pubblicato nel 2009. Conosciuto in Italia con il titolo “Un giorno”, ebbe già un adattamento su pellicola nel 2011, con protagonisti Jim Sturgess e Anne Hathaway. Essendo una serie dalle forti tinte romantiche, Netflix ha pensato bene di lanciarla in prossimità di San Valentino. Nel frattempo, coloro che conoscono il romanzo e hanno visto il film, possono guardare le prime anticipazioni nel trailer.

One Day, la serie original di Netflix: trama e cast

Di cosa parlerà One Day? Principalmente della storia d’amore lunga vent’anni tra Dexter Mayhew e Emma Morley, interpretati rispettivamente da Leo Woodall e Ambika Mod, partendo dalla prima volta in cui si incontrano, ossia il 15 luglio del 1988. Da questo incontro indimenticabile partirà la trama della serie TV. Dopo aver preso ognuno la propria strada, i due protagonisti si incontrano ogni 15 luglio, in cui racconteranno le vicissitudini nella loro vita fino a quella data. Ogni episodio racconterà la vita dei due protagonisti durante l’anno di distanza, dei successi raggiunti, dei cambiamenti sostanziali, delle delusioni e delle gioie.

Scritta da Nicole Taylor, vincitrice del BATFA, vedrà alla regia registi diversi: John Hardwick, Luke Snellin, Kate Hewitt e Molly Manners. Prodotta da Jude Liknaitzky, Roanna Benn, Nicole Taylor e David Nicholls, gli episodi saranno in totale 14. Come detto in precedenza, i due protagonisti principali saranno interpretati da Leo Woodall e Ambika Mod, che hanno lavorato in serie TV come The White Lotus, This Is Going To Hurt e I Hate Suzie. Tra gli altri protagonisti troviamo Essie Davis, che interpreterà la madre di Dexter, Eleanor Tomlinson nel ruolo di Sylvie, Amber Grappy, Tim McInnerny, Joely Richardson Joely Richardson. Appuntamento per One Day la serie su Netflix dall’8 febbraio.

