EZVIZ: per il Black Friday sconti fino al 47% su Amazon

Il Black Friday di EZVIZ su Amazon ci regalo forti sconti con un risparmio che può arrivare fino al 47% per le videocamere e altri prodotti dedicati alla sicurezza domestica

EZVIZ è un produttore di videocamere e altri prodotti per la sicurezza domestica. La tecnologia odierna ha reso abbordabili i sistemi di videosorveglianza a qualsiasi famiglia. Se passate molto tempo fuori casa per motivi di lavoro e volete poter monitorare la situazione o semplicemente per avere un deterrente, i prodotti di EZVIZ faranno al caso vostro! In occasione del Black Friday su Amazon potremmo beneficiare di grandi sconti! Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta!

EZVI: gli sconti del Black Friday su Amazon

Dal 19 al 26 novembre saranno attive su Amazon tantissime offerte su migliaia di prodotti. Anche EZVIZ aderisce alla campagna di sconti con promozioni che possono permettere di risparmiare fino al 47% sul prezzo di listino. Vediamo i prodotti in questione:

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【ALTA RISOLUZIONE 1080p e VISTA PANORAMICA A 360°】2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C3X Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno wifi con Visione Notturna a Colori, Due Obiettivi Intelligenti, Rilevamento Umano da Algoritmo IA, Audio Bidirezionale La telecamera di sicurezza con due obiettivi: nella modalità 2MP(1080p) Dual, si ottengono vivide immagini a colori utilizzando due obiettivi: un obiettivo registra la luminosità dell'ambiente e l'altro cattura le informazioni sul colore; le due immagini vengono poi unite utilizzando l'algoritmo proprietario di EZVIZ per ottenere un'immagine ricca di dettagli e colori realistici

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6W Telecamera wi-fi interno 2K Telecamera Wi-Fi con obiettivo motorizzato 4MP, Visione panoramica a 360°, Visione notturna, Audio Bidirezionale, Compatibilie con Alexa, Rilevamento di persone Alta risoluzione 2K- questa piccola ma potente telecamera registra in risoluzione 2K, rendendo i dettagli nitidi anche con zoom digitale 4x. La telecamera wi-fi interno C6W può registrare ciò che accade in ogni angolo della tua casa con una risoluzione 2K

(in offerta su amazon.it) Ezviz DP1C Spioncino con videocitofono integrato per porte con Wi-Fi e display 4.3", video HD 720p, funzione giorno/notte, sensore PIR incorporato Schermo a colori da 4.3" pollici: Lo spioncino DP1C è dotato di uno schermo a colori da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, per vedere chi c'è fuori

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C8C Telecamera WiFi da Esterno 1080p Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360 °,con Visione Notturna Fino a 30 m,AI, Impermeabile Vedi ancora più lontano: C8C è la prima telecamera Pan&Tilt WiFi per esterni di EZVIZ, una svolta particolare che combina un design raffinato con funzionalità complete; catturando più dettagli rispetto alle normali telecamere per esterni, questa telecamera offre una protezione affidabile e completa per esterni

(in offerta su amazon.it) EZVIZ LC3 Telecamera Wi-Fi con Lampada da Esterno 2K, Videocamera Sorveglianza Esterno 4MP, Luce Integrata, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione notturna a Colori, Compatibile Alexa 【Luminosità regolabile tramite semplici controlli sull'app 】Grazie alla lampada da parete regolabile che arriva fino a 700 lumen, LC3 garantisce un'illuminazione personalizzabile semplice e che consente di risparmiare energia, controllabile in maniera semplice tramite l'app EZVIZ. Usa la telecamera LC3 per illuminare il tuo arrivo a casa, dona un tocco di atmosfera al tuo cortile o trasmetti un avviso acustico in caso di rilevamento di persone o movimenti. La scelta è tutta tua.

EZVIZ DB1C Kit Campanello con Video Wi-Fi Risoluzione 1080P AI rilevamento delle Persone, Audio bidirezionale, Visione Notturna e IP65, H.265, Semplice Installazione 【Risoluzione video 1080P HD e IP65 impermeabile】Il DB1C offre video da 1080p, fornendo una grande precisione e immagini straordinarie che aspetterebbero da EZVIZ. Dotato di protezione IP65, il campanello DB1C funziona in modo affidabile in caso di pioggia, nevischio o neve, per portare la tua tranquillità durante tutto l'anno.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080p, Telecamera IP di Sorveglianza, Videocamera di Sorveglianza da Esterno con Visione Notturna a 30m, Rilevamento di Movimento, Funziona con Alexa Modello C3TN 【Alta Risoluzione 1080P & visione notturna fino a 30m】Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna eccellente fino a ben 30m di distanza. La telecamera wi-fi esterno C3TN registra video e immagini in alta definizione a 1080p, registrando ogni istante con la massima chiarezza.

EZVIZ BC1 Telecamere a Batteria 1080p Telecamera WiFi Esterno, Batteria Durata di 365 Giorni,100% Senza Fili, Visione Notturna a Colori, PIR, Audio Bidirezionale, Alexa, Kit da 3 telecamere con 1 Base 【Funziona con la base】 La BC1 telecamera a batteria funziona solo con la base inclusa nel sistema. È possibile collegare fino a 4 telecamere BC1 a una singola base. La base è dotata di slot MicroSD per registrare video dalle tue telecamere BC1 (max. 256GB - non inclusa). La connessione con la base garantisce il risparmio energetico per una durata delle batterie fino a un anno con una singola carica.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 ALTA RISOLUZIONE1080P&IO ANGOLO VISUALE: Con una risoluzione di 1080P in Full HD ed una lente quadrangolare di 135°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco, puoi zoomare (fino a 4x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli.

EZVIZ BC1C Telecamera wifi esterno batteria 1080p, 100% senza fili, 210 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello eLife 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

Oltre ai prodotti già consolidati nel mercato, avremo anche a disposizione sconti sui nuovi prodotti:

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!