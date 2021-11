FIFA 22: annunciata la campagna promozionale Next Generation

Electronic Arts ha recentemente annunciato Next Generation, una campagna promozionale di FIFA 22 che regala a ciascun giocatore un item FUT con i migliori giovani giocatori presenti nel gioco. Vediamo insieme quali sono i giocatori in regalo!

Come ogni anno, FIFA 22 continua, in questi primi tempi dopo la release ufficiale, a rimanere sulla cresta dell’onda. Dopo l’ultimo aggiornamento pubblicato qualche giorno fa, ecco che EA ha annunciato ufficialmente la propria campagna promozionale per il gioco, che si chiamerà “Next Generation”. Grazie a questa promo, i giocatori nuovi e attuali potranno ricevere gratuitamente un item FUT per Ultimate Team contenente uno tra i migliori giovani presenti nel gioco: vediamo insieme chi potete trovare di seguito!

FIFA 22: Next Generation regala uno tra i migliori giovani in-game

Per sbloccare il premio della campagna Next Generation, basta semplicemente accedere a FIFA 22 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC o Stadia entro il 14 gennaio 2022. Quando risulterete idonei, riceverete il regalo nel vostro account a partire dal 15 dicembre. Le carte sono limitate a una per account e non sono scambiabili, e perciò non ci sarà modo per collezionare tutti i giocatori in regalo.

Tra tutti i giocatori in regalo, quello decisamente più degno di nota è Kylian Mbappé. Non si tratta di quella carta Mbappé con overall 91 (una delle carte più forti del gioco), bensì una versione un po’ più debole, valutata con un overall di 86 punti. Oltre a lui, potrete ricevere Phil Foden del Machester City, Christian Pulisic del Chelsea, Jude Bellingham del Borussia Dortmund, Theo Hernandez del Milan oppure Eduardo Camavinga del Real Madrid.

La promo non è sfortunatamente disponibile per Nintendo Switch, e riguarda quindi solo coloro che possiedono o compreranno FIFA 22 sulla altre piattaforme. Per rimanere aggiornati su FIFA 22 e su tutte le più importanti notizie sul mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.