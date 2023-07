Epson ET-2814: stampante in offerta da Euronics

Grandi sconti fino al 2 agosto da Euronics, questa volta parliamo dell’offerta sulla Epson ET-2814, stampante veramente affidabile

La stampante Epson ET-2814 è una soluzione avanzata che rivoluziona la stampa domestica e aziendale grazie alla tecnologia EcoTank, eliminando la necessità di cartucce tradizionali. Con serbatoi d’inchiostro ad alta capacità, offre una stampa conveniente e sostenibile. La risoluzione di stampa nitida e i colori brillanti la rendono ideale per l’uso quotidiano a casa o in ufficio. Approfitta dell’offerta di Euronics per ottenere questa stampante affidabile e conveniente.

Caratteristiche tecniche | Epson ET-2814

La stampante multifunzione Epson EcoTank, modello ET-2814, offre un’efficiente soluzione di stampa, copia e scansione per soddisfare le esigenze domestiche e aziendali. Grazie alla tecnologia EcoTank, è possibile risparmiare fino al 90% sui costi di stampa, grazie ai flaconi di inchiostro ad alta capacità, che rendono il riempimento dei serbatoi estremamente semplice e pratico. Senza la necessità di cartucce da sostituire, questa stampante garantisce una stampa di alta qualità a un costo pagina incredibilmente basso.

La capacità eccezionale dei serbatoi di inchiostro permette di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori con un solo set di inchiostri. Il sistema di serbatoi è stato progettato in modo intuitivo, con flaconi dotati di blocco di sicurezza e posizionati frontalmente per garantire una ricarica comoda e senza sprechi.

Approfitta dell’offerta | Epson ET-2814

Inoltre, c’è un’opportunità imperdibile per chi desidera acquistare la stampante Epson EcoTank ET-2814, poiché Euronics la sta offrendo a soli 179€. Questo prezzo vantaggioso rende l’acquisto di questa stampante ancora più allettante, permettendoti di ottenere prestazioni eccezionali a un costo davvero conveniente. Non perdere tempo, clicca qui per approfittare dell’offerta e portare a casa la tua Epson EcoTank ET-2814, una soluzione all’avanguardia per tutte le tue esigenze di stampa, copia e scansione.

