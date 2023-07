Ninkear N16 PRO: un laptop top di gamma a prezzo stracciato

In questo articolo vi parliamo di Ninkear N16 PRO, un laptop con caratteristiche di fascia alta proposto ad un prezzo davvero abbordabile

Un laptop ormai è alla base della vita lavorativa e personale di molti. I PC portatile moderni sono diventati potentissimi e non fanno rimpiangere un desktop, ma soprattutto sono talmente leggeri e compatti che possono essere portati comodamente all’interno dello zaino in qualsiasi situazione. E quando il prezzo è davvero conveniente come nel caso di questo Ninkear N16 PRO, non resta che cedere! Vediamo di che cosa si tratta.

Ninkear N16 PRO: un laptop di fascia alta, ma…

La caratteristiche di Ninkear N16 PRO non sfigurano davanti agli altri ultrabook presenti sul mercato. Grazie alle sue specifiche è adatto sia per il gaming entry-level che per l’uso in ufficio. Infatti è dotato del processore Intel Core i7-1260P di 12a generazione che vanta 4 P-core e 8 E-core per un totale di 12 core e 16 thread con frequenza massima di 4.7 GHz. La grafica è affidata ad una iGPU Intel Xe da 96 EU che può gestire anche alcuni giochi (senza troppe pretese ovviamente). Il tutto raffreddato da un sistema a doppia ventola.

La qualità dello schermo di Ninkear N16 PRO è sorprendente: con un display IPS QHD da 16 pollici con rivestimento opaco, che offre una risoluzione fino a 2.5K, un refresh rate di 165Hz e il supporto HDR 400, potremo godere di immagini vivide e nitide senza fastidiosi riflessi. Ottimo da utilizzare sia in ufficio che all’esterno. Il display arriva a 500 nits di picco, con un contrast ratio di 1200:1 e una copertura del 100% dello spazio sRGB. Davvero un ottimo prodotto, anche per i creativi.

Per quanto riguarda l’autonomia, il laptop è fornito di una batteria al litio ad alta capacità da 4800 mAh, che permette un utilizzo di 4-6 ore senza necessità di ricarica. Inoltre, grazie alla presenza del chip WiFi 6 di ultima generazione, la connessione alla rete risulta estremamente veloce e riduce al minimo il ritardo nelle trasmissioni dati.

… praticamente regalato

Tutte queste specifiche sono già interessanti prese da sole, ma la cosa che rende tutto più interessante è il prezzo a cui viene proposto Ninkear N16 PRO: si parte da 659 euro per la versione con 16GB di RAM e 512 GB di memoria, già buina per tanti utilizzi come lo studio o il lavoro in ufficio. Per chi volesse un pochino di più si sale fino a 799 euro per la versione con 32GB di RAM e 2TB di memoria SSD. Davvero niente male come prezzi! Se volete saperne di più vi rimandiamo alla pagina ufficiale – dove potete anche acquistare il laptop – e alle pagina Facebook. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!