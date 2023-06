Electrolux EOC3S402X: forno ad incasso in sconto da Euronics

Non terminano le promozioni in casa Euronics, questa è la volta dello sconto su un forno ad incasso, l’Electrolux EOC3S402X, scopriamolo

Il forno ad incasso Electrolux EOC3S402X è un elettrodomestico di alta qualità in promozione da Euronics. Con una capacità generosa e funzioni avanzate, offre risultati di cottura impeccabili. Grazie alla tecnologia multifunzione e al display intuitivo, è facile preparare una varietà di piatti. La pulizia pirolitica semplifica la manutenzione. Approfitta dell’offerta promozionale per portare a casa questo forno ad incasso di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche | Electrolux EOC3S402X in sconto

Il forno ad incasso Electrolux EOC3S402X è caratterizzato da una serie di specifiche tecniche che lo rendono un elettrodomestico di grande valore. Dotato di una capacità generosa di cottura, questo forno offre ampio spazio per preparare piatti deliziosi per tutta la famiglia. Grazie alla sua tecnologia multifunzione, è possibile sfruttare diverse modalità di cottura per ottenere risultati perfetti. Il display LCD intuitivo e i comandi touch semplificano l’utilizzo e la navigazione tra le impostazioni. Inoltre, la funzione di pulizia pirolitica rende la manutenzione del forno un gioco da ragazzi. Con un design elegante e funzioni avanzate, come il timer programmabile e la funzione di mantenimento in caldo, il Electrolux EOC3S402X si rivela un complemento ideale per la tua cucina.

Approfitta dell’offerta | Electrolux EOC3S402X in sconto+

Un forno dalle caratteristiche tecniche veramente invidiabili, una capienza da 72 litri abbastanza importante e otto diverse funzioni di cottura. Un forno assolutamente completo e adatto a veramente chiunque. Il prodotto in questione si trova al momento in offerta da Euronics, fino al 21 giugno, al prezzo di 499€ anziché 829€, beneficiando di uno sconto del 39%. Cosa aspetti? Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

