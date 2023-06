Philips Monitors presenta il nuovo Philips 40B1U6903CH con Thunderbolt 4 Port

Il Philips 40B1U6903CH è ideale per i professionisti che cercano una soluzione di docking veloce senza rinunciare alla qualità visiva, progettato per garantire il massimo comfort, grazie a una base ergonomica compatta che si inclina, si orienta e si regola in base alle preferenze dell’utente

La velocità di trasferimento dei dati è una priorità per garantire soluzioni di business efficienti. Il nuovo Philips 40B1U6903CH dedicato alla produttività è dotato di un ampio schermo da 39,7 pollici (100 cm di diagonale), di una risoluzione 5K2K (5120 x 2160) e di una soluzione docking Thunderbolt 4 veloce e multifunzionale.

Un nuovo modo di lavorare, scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo nuovo monitor

La soluzione docking Thunderbolt 4 è flessibile e versatile; consente di trasferire dati a una velocità di 40 Gbps con una larghezza di banda bidirezionale ed è anche compatibile con le precedenti connessioni via cavo Thunderbolt, USB e DisplayPort.

Essendo dotato di questa tecnologia, il Philips 40B1U6903CH è la soluzione ideale per i professionisti che cercano un trasferimento dati rapido, una connessione Ethernet veloce (1 Gbit/s) e una capacità di erogazione di energia a 90W per i dispositivi collegati.

Oltre alla docking Thunderbolt 4, un’altra risorsa fondamentale per una produttività ottimale è la webcam integrata da 5MP di Philips 40B1U6903CH. Ottimizzata per una migliore esperienza video, la webcam integrata è dotata di un microfono con cancellazione del rumore e di una webcam da 5MP per chiamate di alta qualità.

La webcam da 5MP dispone anche della comoda certificazione Windows Hello; i sensori avanzati per il riconoscimento facciale registrano ogni utente in tutti i suoi account Windows in pochi secondi. Oltre alle sue caratteristiche principali, il monitor Philips 40B1U6903CH è dotato di diverse funzioni per rendere piacevole il display alla vista.

Per evitare gli effetti potenzialmente dannosi di una lunga esposizione alla luce blu, questo monitor è certificato TUV Rheinland Eyesafe RPF 50, un filtro per limitare gli effetti della luce blu dello schermo sempre attivo.

Inoltre, il monitor è progettato con angoli di visione di 178/178 gradi grazie alla tecnologia IPS, in modo che i contenuti visualizzati siano visibili praticamente da ogni angolo e immagini rimangono nitide sullo schermo grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400 di Philips 40B1U6903CH.

Il Philips 40B1U6903CH è progettato per garantire il massimo comfort, grazie a una base ergonomica compatta che si inclina, si orienta e si regola in base alle preferenze dell’utente.

Per sfruttare il massimo potenziale del monitor, è fondamentale che sia pratico, per questo dispone di un gancio per gli auricolari così da facilitare l’uso e lo stivaggio degli accessori.

Per completare l’insieme di funzioni del Philips 40B1U6903CH, il monitor è anche dotato di uno switch KVM integrato MultiClient, ideale per gestire una configurazione a due PC semplicemente da tastiera e mouse. Inoltre, la funzione PowerSensor del Philips 40B1U6903CH consente agli utenti di risparmiare fino all’80% sui costi energetici, riducendo la luminosità dello schermo quando il monitor non è in uso.

Grazie a tutte queste caratteristiche, il monitor Philips 40B1U6903CH è ideale per i professionisti che cercano una soluzione di docking veloce senza rinunciare alla qualità visiva.

Il monitor sarà disponibile per l’acquisto da metà giugno e al prezzo di €1849,00.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Philips 40B1U6903CH ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).