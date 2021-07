ECOVACS N8+: sconto di 110 euro imperdibile!

Il robot aspirapolvere ECOVACS N8+ si trova in sconto su Amazon grazie ad un codice che vi permetterà di risparmiare 110 euro. Ecco i dettagli dell’offerta

I robot aspirapolvere come ECOVACS N8+ stanno ormai conquistando le nostre case. Si tratta di dispositivi molto avanzati che sfruttano tecnologie come il LIDAR e la SLAM per riuscire a muoversi agevolmente all’interno delle nostre case e pulire ogni angolo con precisione. Oggi portiamo alla vostra attenzione un’offerta su questo prodotto ECOVACS.

ECOVACS N8+: offerta su Amazon!

Questo robot aspirapolvere utilizza la tecnologia TrueMapping che combina il laser ed i sensori dTOF avanzati per mappare la tua casa 4 volte più velocemente della mappatura laser standar, con un aumento fino a 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm. Tramite l‘app ECOVACS Home, dove la mappa interattiva dettagliata viene creata e mostrata, è facile raggiungere nuovi livelli e personalizzare il compito del robot per ottenere una pulizia perfetta degli ambienti.

Il modello ECOVACS N8+ è inoltre dotato di un serbatoio con capienza di 2.5 litri che permette di contenere grandi quantità di polvere e capelli per un utilizzo fino a 30 giorni di utilizzo senza svuotare la vaschetta. La potenza aspirante arriva fino a 2300 Pa e può anche lavare i pavimenti. Un’avanzata tecnologia di rilevamento permette al tuo robot aspirapolvere di rilevare in modo automatico i tappeti e reagire di conseguenza scegliendo di aumentare la potenza durante l’aspirazione o evitare i tappeti stessi durante il lavaggio.

(in offerta su amazon.it) Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,Modalità Max+,2300 Pa, Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa 【Tecnologia di lavaggio OZMO】Grazie ad un'innovativa pompa dell'acqua a controllo elettronico inclusa nel serbatoio, il tuo robot lava e aspira simultaneamente, lasciando il tuo pavimento impeccabilmente pulito. Questa tecnologia di lavaggio chiamata OZMO eleva la pulizia dei pavimenti non manuale ad alti livelli. Inoltre, l'avanzato controllo elettronico dell'acqua assicura che venga usata la giusta quantità d'acqua ogni volta, infatti puoi controllarne il flusso tramitel 'app.

L’offerta è attiva solo per oggi, 22 luglio 2021. Lo sconto permette di acquistare il robot aspirapolvere di ECOVACS al prezzo di 339.98 €, piuttosto che449,98 €, per un risparmio netto di ben 110 euro. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!