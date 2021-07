Dune: nuovo banner e character poster ufficiali

Il film verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2021 il 3 settembre, mentre nelle sale uscirà il 22 ottobre 2021. Intanto, la casa di produzione Warner Bros ha rilasciato online un nuovo banner e il primo character poster che comprende tutti i protagonisti dell’opera, i quali hanno anche un poster dedicato a ciascun personaggio.

Dave Bautista, già collaboratore del regista canadese, nel commentare il remake di Dune ha dichiarato:

Il mondo che Denis ha creato è lontano anni luce da quello cui sono abituato. È così bello e diverso, e molte volte oscuro e strano. Ma è qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Semplicemente non ho quel tipo di mente. Quando penso alle cose, soprattutto quando penso alla regia, mi vengono in mente storie molto contenute, basate su fatti semplici, storie molto semplici e stimolanti. Che qualcuno possa immaginare e concepire un mondo così grande, una galassia, un universo così immenso, è qualcosa che mi spiazza, qualcosa che il mio cervello non riesce a calcolare.