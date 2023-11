Black Friday Euronics: lavasciuga Hisense ad un prezzo pazzesco!

La lavasciuga Hisense WDQA8014EVJM, con capacità da 8/5 Kg in Classe D è ora disponibile per voi in offerta presso tutti gli store Euronics

Per il Black Friday Euronics sarà possibile acquistare in offerta presso tutti i negozi d’Italia la fantastica HISENSE lavasciuga WDQA8014EVJM, da 8/5 Kg, con Classe D, di colore bianco. Questa lavasciuga unisce grandi prestazioni sia come lavatrice che come asciugatrice in un’unica macchina.

Con Hisense WDQA8014EVJM potrete risparmierete tanto spazio senza rinunciare alle grandi capacità, con 8+5kg Jet wash; potrete userete la potenza dell’acqua per un boost al vostro bucato. Programmi con vapore, per capi igienizzati e morbidi è una grande apertura porta per un facile carico e scarico del vostro bucato. Infine, Doble Door (doppio vetro porta), per un’estetica premium ed elegante.

Lavasciuga Hisense WDQA8014EVJM in offerta da Euronics: i dettagli

LA nuovissima HISENSE lavasciuga WDQA8014EVJM è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida per il Black Friday fino al 15 novembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico dispositivo scontato al prezzo di 399,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 133,00 €/mese per 3 rate.

Tra le tante particolarità offerte da questo straordinario prodotto troviamo: grande apertura della porta, così da poter rendere sempre più facile e meno faticoso il carico e lo scarico del vostro bucato; doble Door, porta a doppio vetro, per un’estetica premium ed elegante. Ed infine “lava e asciuga in un’ora”; infatti potrete lavare i vostri capi fino a 1 kg in circa 15 min, ed asciugarli in soli 45 minuti.

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).