Masters of the Universe: Amazon e MGM in trattativa sul film live action su He-Man

Secondo le ultime indiscrezioni; Amazon e MGM sono in trattativa su il live action, Masters of the Universe su He-Man. Scopriamo tutti i dettagli

Dopo l’abbandono di Netflix al progetto, il reboot di Masters of the Universe non sembra del tutto perduto. Dalle ultime indiscrezioni trapelate sul web difatti, il live action su He-Man è stato oggetto di forte interesse da parte di Amazon e MGM.

A fare da cardine tra la versione Netflix e la Amazon MGM, sono i nomi degli stessi registi alla guida del progetto, ovvero, Adam e Aaron Nee già in precedenza reclutati. Noti per The Lost City, Adam e Aaron Nee punterebbero ad un debutto significativo sul grande schermo internazionale. Ecco le dichiarazioni di Aaron Nee:

È così importante per noi non sprecare questo materiale. Questo è un film enorme, ma è il nostro bambino. Sembra che abbiamo il tipo di vicinanza e affetto che avremmo per un progetto indipendente. È così importante per noi riuscire a catturare il pubblico a Eternia in un modo in cui possa sembrare un luogo reale ricco e ben sviluppato, come se stessi andando in un mondo esistente e sperimentando una vera cultura

Masters of the Universe: il nuovo live action su He-Man di Amazon e MGM

Nato da una serie di action figure di Mattel; i diritti per il progetto live action di Masters of the Universe sono attualmente di proprietà della DreamWorks Animation (filiale di NBCUniversal). Secondo un accordo vigente, la DreamWorks Animation ha permesso a Mattel di acquistare gli adattamenti cinematografici nel 2026. Ciò significherebbe che Matte e Amazon MGM dovrebbero impegnarsi per realizzare un film entro quella data.

Tuttavia, la questione relativa ai diritti proposta potrebbe comportare possibili complicazioni e ritardi su eventuali seguiti o spin-off nel caso di un riscontro positivo del primo film su He-Man. Per tale ragione la NBCU e Mattel sono in trattativa per un’estensione dell’accordo per vedere come si comporta questo film.

Nel corso degli anni si sono susseguiti vari nomi e volti legate al ruolo di He-Man, spaziando da Kellan Lutz a Noah Centineo. Più recentemente l’attore Kyle Allen noto per Assassinio a Venezia, è stato scelto per il ruolo nelle vesti di protagonista.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sull’uscita del Masters of the Universe. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nessuna news nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.