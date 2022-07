Amazon Prime Day 2022: tutte le offerte di Trust

In questo Amazon Prime Day 2022 non poteva di certo mancare Trust con tutti i suoi prodotti dedicati al mondo del gaming e non solo

Sebbene ormai non manchi poi molto alla fine di questo Prime Day 2022, eccoci a presentarvi quelle che sono le offerte relative ai prodotti Trust su Amazon. In questi due giorni abbiamo dato sfogo alle nostre dita presentandovi innumerevoli offerte dedicate al mondo dell’informatica con marchi rinomati come MSI e Nvidia, ma anche con sconti relativi a smartphone e tutte le categorie in generale. Adesso però andiamo a vedere quelli che sono i prodotti di Trust che si sono uniti a questa promozione.

Ecco i prodotti gaming e Home&Office di Trust in questo Prime Day 2022

Partiamo innanzitutto dal gaming. Il primo prodotto in offerta è la scrivania GXT 711 Dominus Desk. Con dimensioni pari a 1150 x 760 x 750 mm (larghezza, profondità, altezza), questa scrivania può sorreggere un peso fino a 65 kg, garantendo quindi una solida base per la nostra postazione. Grazie alle due guide per cavi, tenere in ordine i fili sarà uno scherzo. Fra le comodità principali troviamo un portabicchiere, ottimo per tenere dell’acqua sempre a portata di mano e un comodo supporto per cuffie. Grazie allo sconto del 47%, potrete acquistarla a soli 94,98 €.

Con un design sicuramente più accattivante e dimensioni pari a 1400 x 660 x 750 mm GXT 1175 Imperius potrebbe conquistare i vostri occhi. Realizzata in solido acciaio, questa scrivania può sopportare un peso fino a 150 kg. Inoltre la struttura permette anche la regolazione dell’altezza, per adeguarla al meglio alle esigenze di ogni gamer. Anche qui possiamo trovare un portabicchiere e un supporto per le cuffie, ma la novità è la superficie completamente ricoperta da un tappetino per il mouse. Anche qui abbiamo uno sconto interessante che abbassa il prezzo a 164,99 €.

Ma come potremo giocare su una scrivania del genere senza una buona sedia? Trust ha pensato anche a questo, mettendo in sconto la sua GXT 716 Rizza. Dotata di un design veramente accattivante, la particolarità di questa sedia da gaming consiste nelle due fasce LED RGB che percorrono tutto il suo profilo. Presente nella sola versione nera, saprà comunque colorare la vostra stanza con innumerevoli effetti grazie all’apposito telecomando. Inoltre in dotazione troviamo anche un’utile powerbank con un comodo taschino nel quale inserirla. Il prezzo per questa sedia cala si abbassa a 219,99 €.

Se dal lato “mobili” siamo abbastanza coperti, adesso è arrivato il momento di conoscere quelle che sono le periferiche in offerta. Partiamo dal GXT 838 Azor, un set composto da una tastiera integrale meccanica e un mouse anti-ghosting che sapranno soddisfare le esigenze di qualsiasi giocatore. Il prezzo per queste due periferiche è di soli 21,89 €.

Se invece siete alla ricerca di una tastiera compatta allora potete ripiegare sulla GXT 834 Callaz. Ridotta veramente all’osso, questa tastiera è adatta a chi non dispone di molto spazio sulla sua scrivania. Con un design veramente minimale saprà comunque regalare emozioni non solo per le prestazioni, ma anche per le varie colorazioni grazie all’illuminazione RGB. Con uno sconto del 37% potremo acquistarla a soli 31,34 €.

Ultime, ma non certo per importanza, sono le cuffie GXT 488 Forze-B pensate per gli amanti della PlayStation. Sono infatti compatibili sia con PlayStation 5 che con PlayStation 4 e permetteranno ai giocatori di godere di ottime sessioni grazie ad un suono potente. Il collegamento è pressoché immediato tramite il DualSense o il Dualshock in base al vostro modello. Inoltre, grazie al microfono integrato, potrete comunicare con i vostri amici senza nessuna interferenza. Il prezzo in sconto per queste cuffie è di 28,99 €.

Per quanto riguarda invece il comparto Home&Office di Trust troviamo:

Verto e Bayo – due mouse wireless verticali con un design ergonomico

e – due mouse wireless verticali con un design ergonomico Ymo – un set composto da mouse e tastiera wireless, ottimi per essere trasportati e non avere gli ingombri dei fili

– un set composto da mouse e tastiera wireless, ottimi per essere trasportati e non avere gli ingombri dei fili Tolar – la webcam con risoluzione FullHD a 1080p, facile da installare e dalla buona qualità video/audio

– la webcam con risoluzione FullHD a 1080p, facile da installare e dalla buona qualità video/audio Taro – un set composto da mouse e tastiera cablati

Questi erano tutti i prodotti Trust in offerta in occasione dell’Amazon Prime Day. Cosa ne pensate di questi sconti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte e news riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!