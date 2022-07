Bayonetta 3: ci siamo, ecco la data d’uscita!

Nelle scorse ore è stata ufficialmente annunciata la data d’uscita di Bayonetta 3 nonché la sua edizione collector’s: il nuovo action di PlatinumGames in esclusiva Nintendo Switch non è più vaporware

Il 2022 di Nintendo Switch è quantomeno stellare. Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Pokémon Scarlatto e Violetto e, perché no, anche Persona 5 Royal sono alcuni dei grandi titoli che arriveranno (si spera) entro la fine dell’anno sull’ibrida di Nintendo. Stellare, per l’appunto, anche e soprattutto per la qualità (presunta, se non per quella accertata del titolo di Atlus) e per l’inevitabile curva di attesa che sta salendo in maniera piuttosto ripida. E se non vi dovesse bastare, sappiate che anche PlatinumGames sarà presente in questo spettacolare 2022 in esclusiva Nintendo: con nientemeno che Bayonetta 3.

Nelle scorse ore, infatti, PlatinumGames e Nintendo hanno annunciato la data d’uscita ufficiale della terza iterazione di Bayonetta, che arriverà il prossimo 28 ottobre in esclusiva Nintendo Switch. La notizia è stata accompagnata, oltre che da un’ingente quantità di nuovi screenshot, anche da un gameplay trailer esteso, che vi lasciamo proprio qua sotto. A far compagnia a Bayonetta ci sarà anche Viola, che combatterà col suo fedele demone felino Cheshire.

In questa terza iterazione della serie di Bayonetta, l’irrefrenabile Umbra Witch dovrà allearsi con alcuni visi familiari, la misteriosa Viola e una moltitudine di altre Bayonetta per fermare gli Homunculi creati dagli esseri umani e la loro fame di distruzione. […] Nel gioco potrete utilizzare le armi maledette di Bayonetta e le nuove potenti abilità dei Demoni Mascherati per far esplodere, calpestare e distruggere i nemici con le classiche e stravaganti combo, nonché con i poteri demoniaci.

L’irrefrenabile strega è tornata: ecco la data d’uscita di Bayonetta 3!

Per festeggiare l’annuncio della data d’uscita di Bayonetta 3, inoltre, è stata annunciata la Collector’s Edition chiamata Trinity Masquerade Edition. Il contenuto (che potete vedere nell’immagine qua sotto) è costituito, oltre che dal gioco completo in edizione standard e da una vistosa e stravagante confezione da collezione, da un artbook di 200 pagine e da tre copertine, una per ciascun capitolo del franchise. Inoltre, il primo Bayonetta arriverà anche su Nintendo Switch in edizione fisica standalone il prossimo 30 settembre.

Insomma, la data d’uscita c’è e abbiamo potuto vedere anche la Collector’s di Bayonetta 3: il titolo di PlatinumGames è ufficialmente uscito dalla categoria “vaporware”. Chissà se capiterà mai anche a, uno fra tanti, Beyond Good & Evil 2. Fateci sapere che cosa ne pensate del terzo capitolo dedicato alla strega più formosa di tutti i tempi, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!