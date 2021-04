Roblox: arrivano le LOL Surprise con look esagerati e balli

Roblox si appresta ad accogliere all’interno del suo mondo le LOL Surprise, il fenomeno internazionale che ha rivoluzionato il mondo dei giocattoli

Cosa succede quando due fenomeni globali si incontrano? La risposta ce la potrà fornire molto presto Roblox, che si appresta ad accogliere le LOL Surprise, le popolarissime bambole che hanno letteralmente sconvolto il mondo dei giocattoli. La piattaforma di gaming, difatti, ha da poco ampliato la propria offerta grazie a questo peculiare crossover, che ha portato in dote il suo look esagerato, le sue frizzanti sorprese e la sua forte personalità, il tutto tramite LOL Suprise Official Party, che è stato rilasciato ufficialmente il 2 Aprile scorso.

Roblox: arrivano le LOL Surprise

In grado di attrarre nel 2020 oltre 32,5 milioni di bambini e adolescenti al giorno grazie alle sue caratteristiche uniche di condivisione, socializzazione e partecipazione tra utenti, Roblox amplia ancora di più la propria offerta ludica grazie a LOL Surprese Official Party. Il brand di doll in questione è il primo a offrire ai fan la possibilità di giocare insieme o contro i migliori gaming influencer di tutto il mondo, in modalità sicura; MGA Entertainment ha infatti collaborato con SuperAwesome, la principale piattaforma tech per i bambini, per portare contemporaneamente questa esperienza di gioco unica e protetta ai fan di tutto il pianeta.

A proposito della collaborazione si è così espresso Isaac Larian, CEO e fondatore di MGA Entertainment:

LOL Surprise è un fenomeno globale che continua a sorprendere e stupire i fan con innovazioni di prodotto

e nuovi modi di giocare. Novità e creatività sono le forze trainanti della crescita del brand, e questa iniziativa di gioco espanderà l’universo di LOL Surprise in un mondo completamente nuovo per i nostri fan facendoli socializzare in un ambiente sicuro e moderato.

Gli utenti potranno così giocare gratuitamente con i personaggi delle bambole interattivi, mixando e abbinando abiti e accessori LOL Surprise, divertirsi in gare di ballo o sfide sorprendenti con ricompense sbloccabili e altro ancora. Progettato per il co-play, LOL Surprise Official Party vuole coinvolgere i genitori e farli giocare insieme ai propri figli perchè tutti insieme vivano esperienze digitali divertenti in totale sicurezza.

Durante le fasi antecedenti al lancio, alcuni giovani utenti hanno potuto testare il gioco online insieme ai più noti gaming influencer, in tutta sicurezza, grazie al Game With Me di SuperAwesome su server protetti e moderati. L’occasione è servita per fornire anche i propri feedback su come migliorare il gioco, esprimendo liberamente sulla piattaforma i propri pensieri e le proprie opinioni.

Con LOL Surprise Official Party raggiungiamo un traguardo importante che ci permette di portare il colorato mondo delle LOL Surprise non solo ai nostri fan ma anche ai giocatori di una delle piattaforme di gaming più popolari e diffuse. Questa iniziativa creerà una connessione straordinaria con bambine, bambini, ragazze e ragazzi di tutto il mondo che potranno giocare insieme in modo sicuro e divertente.

Queste le parole di Filippo Agnello, managing director di MGA Italia.

LOL Surprise Official Party ha le più alte misure di sicurezza possibili in atto per salvaguardare i fan che giocano sulla piattaforma Roblox, compresa la moderazione in tempo reale dei commenti e della chat di gioco, la rimozione degli acquisti in-game, il monitoraggio quotidiano della compliance e la moderazione di parole offensive. Inoltre, i genitori possono utilizzare l’ampio menu di Roblox di parental control per configurare l’esperienza più idonea per i propri figli.

A completare l’esperienza troveremo anche LOL Surprise Dance Dance Dance!, l’ultima serie delle bambole ad essere lanciata, che prenderà vita anche in versione digitale proprio all’interno di Roblox.

La collaborazione in questione vi incuriosisce? Fatecelo sapere nei commenti, qua su tuttoteK.