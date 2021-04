WordPress: cos’è e come funziona

In cosa consiste WordPress e perché è così popolare? Scopriamo il funzionamento di questa piattaforma di successo per la creazione di siti web

WordPress è la piattaforma di creazione e gestione contenuti più popolare al giorno d’oggi. E’ riuscita a distinguersi dai competitor per la semplicità di fruizione a più livelli, che non teme rivali, che si traduce nella facilità di pubblicare, modificare e organizzare i propri contenuti su Internet. Che si tratti di post testuali, foto, video o file audio, WordPress consente a chiunque di avere un proprio spazio sul Web, anche senza possedere conoscenze specifiche, nonché di presentarli in un modo accattivante.

In cosa consiste WordPress e perché è così popolare?

Di fatto, la piattaforma permette di creare un sito in maniera intuitiva, eliminando passaggi intermedi che possono intimorire proprio chi non ha ricevuto una formazione dedicata. Tra gli aspetti che maggiormente creano confusione nelle persone non esperte del settore che vogliono creare un sito vi è quello che riguarda la creazione del dominio: anche in tal senso la piattaforma di CMS più diffusa riesce a fornire una risposta puntuale. A differenza di WordPress.org, per cui è necessario fare riferimento trovare un provider terzo per il sito web, il più usato WordPress.com oggi lascia all’utente la scelta relativa al dominio, che può essere personalizzato in base al piano di iscrizione che si sceglie di sottoscrivere.

Ospitando un sito Web o un blog su WordPress è consigliabile acquistare un dominio da un provider valido: in questo modo ci si potrà assicurare di avere un url personalizzato e in linea con i propri obiettivi di business, oltre ad avere la garanzia di un’efficiente assistenza ed una valida manutenzione come avviene con webhosting.it. La scelta del dominio è tutt’altro che secondaria ed è un passo che deve essere compiuto prima di procedere con le altre – semplici – fasi di impostazione del proprio sito. Poiché si tratta di una decisione di tipo strategico, è meglio dedicare qualche riflessione in più a questo aspetto e ponderare bene prima di decidere.

La grafica: scegliere un tema su WordPress

WordPress consente anche a chi non possiede competenze di web design di ottenere un sito estremamente curato dal punto di vista del front-end, ovvero della grafica di un sito. Una volta creato il proprio account e impostate le preferenze relative al dominio e all’account, sarà sufficiente scegliere il tema, che determina l’aspetto del sito per come viene visualizzato dall’utente che vi atterra. Il tema è studiato da esperti e costituito da pacchetti di file PHP con HTML5, CSS3 e Javascript, elementi che lavorano in sinergia per creare un percorso di fruizione particolarmente fluido, sia dal punto di vista di chi visita il sito, sia da quello di chi lo crea. L’architettura delle informazioni e l’UX (l’esperienza utente) sono aspetti cruciali per determinare il successo di un sito Web: il modo in cui si presentano le informazioni di contatto o i contenuti di approfondimento possono essere determinanti. Ecco perché la scelta del tema è così importante. Tuttavia, non si tratta di una decisione irreversibile: una volta scelto un layout, è sempre possibile cambiarlo, qualora si comprenda che l’organizzazione dei contenuti non risulta funzionale, con il vantaggio che non si rischia di perdere nulla di quanto già pubblicato. WordPress offre la possibilità di consultare la libreria di temi gratuiti, che è già di per sé molto fornita, ma per quanti fossero alla ricerca di qualcosa di più, esiste anche la libreria a pagamento, ideale per quanti creano un sito per rispondere a necessità professionali.

La gamma di temi disponibili, gratis o a pagamento, tra i quali scegliere è davvero molto ampia: riuscire a orientarsi è semplice grazie alla procedura guidata di WordPress, che permette di restringere il campo in base ai propri obiettivi. Che si stia cercando un tema adatto per un sito di e-commerce, oppure un frame perfetto per un portale editoriale, la libreria di WordPress avrà senza dubbio il tema che risponderà alle esigenze specifiche. Senza contare che, in aggiunta al singolo tema, si potrà personalizzare ulteriormente i vari componenti. Creare un sito come lo si è sempre immaginato, ma anche farsi guidare dagli esperti di web design che lavorano per la piattaforma, è davvero facile con WordPress. Ogni tema richiede pochi e semplici passaggi di personalizzazione prima di essere implementato e il gioco è fatto.

Pannello di controllo e plugin: come funziona per chi crea un sito?

La dashboard, nota anche come pannello di controllo, è l’area con la quale tutti i creatori di contenuti che utilizzano WordPress imparano a familiarizzare. Accessibile con varie credenziali (amministratore, creatore, moderatore, ecc.) decise dal proprietario dell’account, il pannello di controllo si distingue per un’interfaccia molto intuitiva, che favorisce la creazione, modifica, pubblicazione, programmazione ed eliminazione dei contenuti. Se il tema rappresenta il front-end, ovvero ciò che il visitatore vede, il pannello è il back-end, una sorta di retroscena all’interno del quale avviene tutto ciò che rende possibile il funzionamento del sito.

Nell’ottica di rendere sempre più funzionale quest’ultimo, nonché di migliorare l’esperienza utente, WordPress offre la possibilità di integrare i propri siti con vari plugin, degli snippet (o frammenti) di codice che ampliano le funzionalità del sito originale. Tra i più comuni plugin vi sono quelli che includono le sezioni dedicate all’e-commerce e alla SEO. Si tratta di alternative semplici da utilizzare, che richiedono spesso un piccolo pagamento per aumentare notevolmente l’efficienza e l’efficacia del proprio sito. Una volta impostato il proprio sito su WordPress, si potrà sempre contare sul supporto della comunità, che nel corso degli anni ha pubblicato svariati articoli su temi specifici, mirati a offrire risposte ai vari quesiti.