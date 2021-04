Matchbox: arriva il primo die-cast realizzato con materiali riciclati

Mattel presenta Matchbox Tesla Roadster, il primo veicolo die-cast unico nel suo genere realizzato con il 99% di materiali riciclati, un primo approccio al futuro del brand

Mattel ha annunciato il progetto “Verso un futuro migliore”, il suo impegno per realizzare tutti i veicoli die-cast, i playsets e i packaging di Matchbox con il 100% di materiali riciclati, riciclabili o in plastica a base biologica. Grazie ad innovativi veicoli elettrici e ambientazioni che rispecchiano il mondo reale, i giocattoli Matchbox sono disegnati per coinvolgere i bambini in un futuro più ecologico L’impegno supporta l’obiettivo di Mattel di raggiungere il 100% di materiali riciclati, riciclabili o plastiche a base biologica all’interno sia dei prodotti che del packaging entro il 2030.

Per illustrare questi principi, il brand presenta Matchbox Tesla Roadster, il suo primo die-cast realizzato con il 99% di materiali riciclati e con certificazione Carbon Neutral*. Realizzato per il 62,1% in zinco riciclato, per l’1% in acciaio inox e per il 36,9% in plastica riciclata, Matchbox Tesla Roadster sarà disponibile dal 2022.

Matchbox: ecco il primo die-cast realizzato con materiali riciclati

Il brand Matchbox include nuove linee di prodotti e imballaggi che presentano:

Materiali più ecocompatibili e innovativi per i veicoli, i playset e gli imballaggi

Migliore possibilità di riciclo da parte dei consumatori grazie allo speciale design del prodotto e all’etichettatura degli imballaggi

Un approccio globale al gioco a tema ecologico, con una maggiore offerta di veicoli elettrici e caricabatterie per veicoli elettrici all’interno dei giocatoli.

Fin dall’esordio delle moderne macchinine die-cast circa 70 anni fa, Matchbox ha utilizzato il design e l’innovazione per connettere i bambini con il mondo che li circonda attraverso il gioco. Matchbox si impegna nell’ utilizzare materiali al 100% riciclcati, riciclabili e plastiche a base biologica per fare la sua parte nell’affrontare le crescenti problematiche ambientali che ci troviamo a dover fronteggiare, e motivare la prossima generazione di fan di Matchbox ad aiutarci e guidarci verso un futuro sostenibile.

Ad affermare ciò è stato Roberto Stanichi, Global Head of Vehicles di Mattel. I fan vedranno realizzarsi l’impegno del brand attraverso la realizzazione di prodotti con imballaggi senza plastica, utilizzando contenuti certificati Forest Stewardship Council (FSC) nei materiali in carta e fibra di legno.

Matchbox3

Matchbox2

Il brand inoltre si sta concentrando per promuovere un corretto riciclo e ridurre gli sprechi. Progetta playset con parti riciclabili ed elettronica consolidabile in un unico modulo facilmente rimovibile per contribuire a rendere più facile il processo di riciclo dei rifiuti elettronici. L’utilizzo del marchio How 2 Recycle guida i consumatori al corretto smaltimento dei materiali di imballaggio. Il brand inoltre sta cercando alternative per ridurre il consumo di energia, di emissioni di carbonio e degli sprechi nelle produzioni, perseguendo al contempo gli stessi standard di eccellenza del prodotto finito che Matchbox crea.

