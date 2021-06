Hot Wheels ha siglato una collaborazione con la nota gelateria “Il Felice Gelato Milano”, per portare un gusto dedicato al brand

Hot Wheels è il brand che ha fatto della sfida la componente principale del suo DNA. Attraverso macchinine e incredibili piste, i bambini possono sperimentare il senso innato della sfida, stimolando al tempo stesso la sperimentazione e la creatività, oltre che la fiducia in sé stessi, necessaria per affrontare le sfide di tutti i giorni. Da oltre 50 anni il brand dà la possibilità a tutti gli appassionati, sia grandi che piccoli, non solo di cimentarsi in gare mozzafiato e sfide adrenaliniche su mini quattroruote, ma di vivere il senso della sfida anche attraverso numerose collaborazioni lifestyle, portando Hot Wheels ad essere molto più di un giocattolo.

Hot Wheels: arriva il gelato al gusto “macchinina”!

Per tutti quelli vogliono assaporare letteralmente il gusto della sfida, è in arrivo una dolce risposta: Il Felice Gelato Milano dedica un gusto speciale ad Hot Wheels. Il Felice Gelato ha puntato fin da subito sulla produzione di un gelato naturale e privo di grassi idrogenati e mono e digliceridi, fatto solo con latte e panna fresca della pianura padana. Le materie prime utilizzate sono accuratamente selezionate tra il meglio che il territorio italiano possa offrire, dal pistacchio siciliano alla nocciola piemontese fino alla noce di macadamia, per creare gusti naturalmente dolci, senza l’utilizzo di zuccheri aggiunti. Tutti i gusti de Il Felice Gelato, anche quelli a base acqua per vegani, sono preparati esclusivamente all’interno locale, per creare un gelato unico e molto riconoscibile, sia per bontà che per genuinità.

Questa speciale collaborazione, in corso dai primi di giugno a tutto settembre 2021, prevede la realizzazione di un gusto di gelato Hot Wheels: ad ispirare la creazione di questo gusto speciale sono proprio i ricordi d’infanzia, trascorsi a giocare con le famose macchinine. Privo di additivi e realizzato solo con prodotti naturali, il gelato gusto Hot Wheels di Felice è composto da una base di algha spirulina variegata con marmellata di lampone, arricchita da una parte croccante di amaretto, per soddisfare le papille gustative dei più piccoli con un gelato i cui colori rimandano a quelli dell’iconico brand di macchinine. Il “gusto della sfida” è protagonista anche di un altro prodotto: un dolcissimo gelato racchiuso in un fragrante biscotto personalizzato dal logo Hot Wheels in pasta di zucchero, un’armonia di gusti contenuta all’interno di uno speciale pack dedicato al brand.

Vetrina personalizzata e molto altro

Il Felice Gelato Milano porta i colori di Hot Wheels anche all’interno del locale, attraverso la personalizzazione della vetrina e la presenza di un photoboot all’esterno, grazie al quale i bambini potranno mettersi al volante di una Hot Wheels e scattarsi una foto ricordo, immaginando di essere dei piloti professionisti pronti ad accettare la sfida (assaporando al contempo il mitico gelato Hot Wheels!).

Il gusto Hot Wheels sarà “provato su pista” in anteprima da una selezione di influencer che riceveranno una box speciale da mostrare ai propri followers, invitandoli ad accettare questa golosa sfida! Il Felice Gelato Milano si trova in Piazza Risorgimento angolo Via Pisacane e vi aspetta per un pit stop goloso con il gelato gusto Hot Wheels.

Vi ricordiamo di continuare a seguire tuttoteK per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite dal mondo nerd, quello videoludico e tanto altro ancora!