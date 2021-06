LEGO annuncia il LEGO CON: l’imperdibile evento per i fan dei mattoncini

Le famiglie possono scoprire tutte le ultime novità LEGO e connettersi a livello globale con altri fan durante l’evento inaugurale del LEGO CON

Oggi il Gruppo LEGO annuncia l’evento inaugurale del LEGO CON, e invita i fan di tutte le età a unirsi al divertimento! Questo evento live di due ore, ricco di emozioni, permetterà a bambini e famiglie di scoprire le più belle novità del mondo fatto di mattoncini insieme a una comunità di persone che condividono la passione per il mattoncino e l’interesse per la creatività.

Annunciato il LEGO CON: l’imperdibile evento per i fan dei mattoncini

Durante il live show, i partecipanti potranno essere i primi a scoprire nuovissimi modelli e a cimentarsi in sfide epiche, assistere a gare di costruzione dal vivo con ospiti speciali, e persino diventare parte della storia della LEGO House, lasciando il proprio personale segno all’interno della Home of the Brick! Il livestream prende il via con un pre-show di ispirazione AFOL, prima di passare alla vera programmazione ricca di eventi, dove i partecipanti possono anche immergersi in attività virtuali dal vivo e conversazioni con altri fan da tutto il mondo, mentre vivono incredibili esperienze come:

Accesso VIP dietro le quinte;

Ispirazioni e costruzioni dal vivo che dimostrano le infinite possibilità del mattoncino;

Annuncio ufficiale dei nuovi prodotti;

Opportunità esclusive di interagire con i designer e altri presentatori durante lo spettacolo.

Il LEGO CON inaugurale sarà ospitato e trasmesso in livestream in lingua inglese direttamente dalla LEGO House di Billund, Danimarca, il 26 giugno 2021 dalle 18.00 alle 20.00. La versione doppiata in italiano sarà disponibile dal 15 luglio.