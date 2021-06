Swappie Andrea Bauce: il progetto per far ripartire l’Italia

Swappie accompagna Andrea Bauce in un progetto nato per valorizzare il territorio italiano e diffondere un messaggio positivo. Vediamo assieme

Swappie, e-commerce finlandese di smartphone ricondizionati, a fianco di Andrea Bauce — giovane regista italiano, vincitore del MARSAL per la regia e la scrittura dello spot IWC con Pierfrancesco Favino — nel progetto l’ITALIA che RI-PARTE: un viaggio lungo il territorio italiano che ha come scopo quello di mostrare l’Italia post-covid e la sua voglia di ricominciare a vivere dopo la pandemia.

Swappie Andrea Buace: l’iniziativa

In sella alla sua bici, con una macchina da presa, Andrea ha iniziato il suo viaggio dal Nord al Sud Italia per documentare e incontrare diverse realtà aziendali del Paese. Lo scopo è quello di capire e mostrare come alcune grandi e piccole aziende e artigiani locali hanno reagito e affrontato la pandemia, quali sono le loro prospettive future e se hanno ancora fiducia nel nostro Paese.

Il viaggio di Andrea mostra la voglia e lo spirito imprenditoriale italiano, sempre pronto a reinventarsi e a ripartire con una marcia in più. Durante questa avventura, Andrea sarà ospite delle diverse persone che incontrerà lungo il suo percorso e, tra borghi e città italiane, racconterà diverse storie per mostrare cosa ha tolto e cosa ha portato “l’era Covid“.

Proprio grazie a Swappie è possibile seguire il tragitto di Andrea, da Milano a Palermo, condiviso quotidianamente sul proprio canale Instagram (@Andrea Bauce).

Questa collaborazione nasce dalla volontà di Swappie di rendere accessibile a tutti il progetto di Andrea. Ed è proprio il tema dell’accessibilità, uno dei valori del brand che ha come obiettivo principale quello di poter garantire a tutti l’acquisto economico e sicuro di smartphone ricondizionati, anche grazie alla partnership con Scalapay: servizio che consente di ottenere un pagamento dilazionato e senza interessi. Il progetto punta a mostrare, da una prospettiva diversa, come è cambiata l’Italia con la pandemia proprio come Swappie, ogni giorno, cerca di mostrare e di promuovere l’importanza dell’economia circolare in ottica di “new—normal”, dove nuovo non vuol dire migliore.

“Siamo entusiasti di accompagnare Andrea nella sua avventura in giro per l’Italia. Il progetto ITALIA che RIPARTE promette di essere un documentario davvero interessante su come il Covid ha cambiato la nostra realtà, proprio per questo riteniamo sia importante che chiunque possa conoscere il backstage di questo viaggio. Pertanto abbiamo fornito ad Andrea i nostri dispositivi in modo che, attraverso il suo canale Instagram, possa documentare le sue giornate e condividere con i follower un’anteprima di questo viaggio straordinario. Il documentario contribuirà a diffondere un messaggio positivo, di speranza, per ripartire più forti di prima”

— ha dichiarato Elena Garbujo, Marketing Manager Italy.

Per chi fosse interessato, può seguire Andrea al seguente link.

Cosa ne pensate dell’iniziativa di Swappie? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.