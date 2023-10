Acquistare auto usata: ecco alcuni consigli da seguire

Volete acquistare un’auto usata? Di certo è un buona scelta per risparmiare. Vi diamo alcune dritte per non sbagliare e per evitare le frodi

Acquistare una auto usata è la scelta di molti di noi. Infatti le auto tendono a deprezzarsi molto velocemente e quindi si può portare a casa un modello abbastanza nuovo con un notevole risparmio se si cerca bene. Nonostante tutto la scelta di automobile usata può essere piuttosto complessa e bisogna anche stare attenti alle frodi. Ecco perché abbiamo raccolto in questo articolo alcuni consigli utili!

L’importanza del numero identificativo del veicolo

Il numero identificativo del veicolo (VIN) o numero di telaio è un codice importantissimo che identifica in modo univoco un veicolo. Perché importante? Esistono dei servizi come quello offerto da carvertical.com/it/decoder-vin che permettono di reperire tantissime informazioni utili su un veicolo utilizzando il suo numero di telaio. Per esempio possiamo sapere se è presente nei registri delle auto rubate, la data di immatricolazione reale, dotazione originale per capire se sono state introdotte modifiche, paese di origine e molto altro. Tutte queste informazioni possono essere utilizzate per decidere se procedere o meno con l’acquisto ed eventualmente contrattare il prezzo finale. Il numero di telaio di norma si trova sotto il cofano, vicino al cruscotto dal lato del conducente o nel montate della portiera lato conducente. Ma dipende molto dal modello e dall’anno di produzione.

Necessità e quotazioni delle auto usate

Per prima cosa bisogna capire di che tipo di auto che vogliamo. Sarà una utilitario o una station wagon o un crossover? Una volta capito che auto usata vogliamo acquistare, dovremo analizzare le quotazioni. Internet ci dà una grossa mano perchè abbiamo enormi database di prezzi. Dobbiamo sapere più o meno quanto può costare l’auto che cerchiamo per evitare di spendere troppo o troppo poco, portando a casa un catorcio. Cercate di capire il prezzo medio di una certa categoria di auto in base ad anno di produzione e chilometraggio. Vedrete che non sarà difficile trovare il prezzo di acquisto corretto.

Prima di acquistare un’auto usata, provatela!

Il giro di prova dell’automobile è d’obbligo. Infatti potrete facilmente accorgervi di eventuali problemi e difetti meccanici al veicolo. State bene attenti ad eventuali rumori strani, alla tenuta del veicolo, alle sospensioni, alle spie del cruscotto, al cambio che deve essere fluido e allo stato dei freni. Se non siete esperti, fatevi magari aiutare da una persona che ha più esperienza e che può aiutarvi a valutare le condizioni del veicolo. La situazione ideale sarebbe far dare un’occhiata al vostro meccanico di fiducia prima dell’acquisto, ma non sempre è possibile ed ovviamente avrebbe un costo. Ma sempre meno che spendere migliaia di euro in una macchina che non funziona correttamente.

Controllate i documenti

Controllare che tutto venga fatto in regola è importante. Prima dell’acquisto va verificato il libretto di circolazione del veicolo e la documentazione delle revisioni periodiche per verificare che sia tutto in ordine. Confrontiamo anche il chilometraggio con la vita dell’auto per verificare che sia sensato e soprattutto con i le revisioni e tagliandi per essere sicuri che l’auto usata sia stata sottoposta ad una corretta manutenzione.

Prima di ultimare l’acquisto è necessario controllare che tutti documenti, tra cui il certificato di vendita del veicolo, siano stati correttamente siglati. Si possono rischiare sanzioni amministrative e problemi legali se non si svolge l’acquisto seguendo la procedura prevista dalla legge. Informatevi e procuratevi tutti documenti necessari per tempo, prima di chiudere la compravendita.

Acquistare auto usata, le conclusioni

L’ultimo consiglio da darvi è sicuramente quello di non avere fretta! Cercate di muovervi per tempo e valutate accuratamente le varie offerte nei concessionari e nei siti web specializzati. Non è facile trovare l’auto perfetta, ma certamente con un po’ di pazienza potremo trovare un modello (usato) che fa per noi! Dalla sezione motori è tutto, continuate a seguirci!