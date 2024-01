Salone dell’Auto di Torino 2024: ecco il format dell’evento

L‘edizione del Salone dell’Auto di Torino 2024 sta prendendo forma: scopriamo insieme tutti i dettagli di questo spettacolare evento all’aperto e gratuito, per la gioia di tutti gli appassionati di motori!

Le date dell’edizione del Salone dell’Auto di Torino 2024 sono già state fissate: si terrà da 13 al 15 settembre 2024. Questo rinomato evento, uno dei simboli del capoluogo piemontese, potrà vantare la presenza di esclusivi mezzi a quattro ruote appartenenti a tutte le epoche storiche. Si potranno ammirare carrozze, auto di inizio ‘900, vetture degli anni ’60 e ’70 e naturalmente anche auto green di ultima generazione. Un format molto interessante e variegato che vuole rilanciare un salone che rappresenta un autentico pezzo di storia dell’automobile.

Piazza Carlo Felice e piazza Castello saranno la cornice che ospiterà le nuove tecnologie per la transizione: da lì sarà possibile partire per un test drive lungo le strade cittadine, al volante delle vetture più innovative e sostenibili sviluppate dai principali marchi di automobili. Le supercar, grandi protagoniste del salone, saranno esposte in buona compagnia di vetture classiche, pezzi uinci e prototipi. Anche gli appassionati di moto avranno modo di ammirare il meglio attualmente offerto dal settore delle due ruote.

Salone dell’Auto di Torino 2024: un evento giovane e dinamico

Il centro della città di Torino sarà quindi popolato per tre giorni dal mondo delle quattro ruote: non solo auto ma anche aziende fornitrici dell’automotive e intrattenimento di vario genere. Via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale, Giardini Reali e piazza Vittorio Veneto saranno il palcoscenico perfetto per un evento che si propone di unire idealmente il passato e il futuro della migliore tradizione italiana dell’automobile. Ma il Salone dell’Auto di Torino 2024 non sarà solo un evento statico.

Sarà infatti possibile ammirare auto d’epoca, Formula 1, prototipi ed altre vetture esclusive, che sfileranno lungo un suggestivo circuito cittadino. Collezionisti e club potranno condividere la loro passione con il pubblico sabato 14 settembre, con il Gran Premio di Torino. Questo evento vedrà come protagonista la spettacolare Reggia di Venaria, che ospiterà auto di ogni periodo storico.

Da lì le vetture procederanno per una parata lungo le strade del centro di Venaria Reale, per poi percorrere la Panoramica di Superga in direzione di Via Roma. Sarà quindi un evento decisamente suggestivo ed imperdibile, per tutti gli appassionati di motori e di bellezze artistiche in generale: ulteriori dettagli sul sito ufficiale dell’evento.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.