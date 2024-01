La Volkswagen Golf R mostra i muscoli sulla neve

L’azienda tedesca ha voluto mettere in mostra la potenza e i muscoli della nuova Volkswagen Golf R in un evento sulla neve: la nuova auto arriverà tra poco, nei prossimi mesi

La Volkswagen si sta muovendo parecchio in fatto di produzione. Oltre al restyling della Volkswagen Golf, arriva anche la nuovissima e potentissima Volkswagen Golf R. Per annunciare il ritorno di questo modello, l’azienda tedesca ha colto l’occasione con la Ice Race in Zell am See in Austria. In questo evento la Golf R ha mostrato i muscoli direttamente su ghiaccio e neve. Per mantenere la tradizione, l’auto ha tanta potenza (ma senza esagerare) e un look sportivo ma non troppo.

Volkswagen Golf R: cosa cambia?

In realtà la versione Golf R ha subito degli interventi che non sono tanto diversi dal restyling della Golf 2024. Abbiamo dei gruppi ottici anteriori e posteriori ridisegnati con il logo illuminato sul davanti. Ovviamente c’è il tipico marchio della Volkswagen R con dei ritocchi che gli donano uno stile sportivo. Sul modello Golf R, però, risaltano il paraurti ridisegnato con prese d’aria più grandi, uno spoiler sulla parte posteriore un po’ più modesta rispetto a quello che troviamo sulla versione GTI e cerchi in lega dal disegno dedicato. Non abbiamo immagini degli interni, ma considerando l’andazzo ci aspettiamo che i sedili, il volante e altri dettagli abbiano uno stile sportivo a loro volta. La piattaforma sarà sempre la classica MQB Evo della Golf normale, anche se avrà forse degli aggiornamenti dal punto di vista di assetto e altri elementi. Non sappiamo niente sul motore, ma è ovvio che ci sarà il 2.0 turbo benzina 4 cilindri, probabilmente modificato per superare i 333 CV e 420 Nm di coppia.

La nuova Volkswagen Golf R arriverà nel corso dell’estate 2024 con dei prezzi ancora sconosciuti. Cosa ne pensate? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news sulla Golf R e molto altro dal mondo dei motori.