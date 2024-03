Nuova Citroen Ë-C4 X: coupé o crossover?

Citroen presenta la nuova E-C4 X il quale si piazza a metà tra una coupè ed un crossover. X che per il marchio Citroen sta ad indicare l’incontro di diversi universi. Andiamo a scoprire insieme questa nuova auto della casa francese

Eccola la nuova Citroen E-C4 X, rispetto alla normale C4 sembra cambiare solo l’aggiunta della X finale, ma non è così. Innanzitutto il propulsore è totalmente elettrico, in questo caso parliamo di un motore da 136 CV animato da una batteria da 50kWh e che produce 260Nm di coppia.

In parole povere si va da 0 a 100km/h in 10 secondi ed è possibile raggiungere una velocità massima di 150 km/h. Se si sceglie questa versione l’autonomia è di circa 350 km. Il modello E-C4 X è disponibile in due varianti, oltre a quella appena citata è presente anche la versione che abbina una batteria leggermente più ampia da 54 kWh con un motore più prestante da 156 CV e con un’autonomia da circa 420 km.

Nuova Citroen E-C4 X: tutto ciò che c’è da sapere

Abbiamo parlato di ciò che anima questa coupè, ma ci sono delle differenze da conoscere soprattutto se si fa il confronto con la sorella C4. 4,60 metri di lunghezza, 24 centimetri più lunga della C4 classica. Su questa E-C4 X si viaggia a circa 60cm da terra, confermandone la sua anima da crossover. Una delle più importanti novità è la nuova sospensione Advanced Comfort, che offre una guida morbida e piacevole. La E-C4 X è in grado di assorbire in maniera pressochè perfetta i dossi stradali ed è soprattutto un’auto silenziosa, sia su strade tortuose che in città.

All’interno dell’abitacolo troviamo una plancia addobbata da plastica rigida. Nella zona centrale possiamo trovare un touchsreen da 10 pollici, tutti i vari sistemi di infotainment e due ampi display. Novità dei sedili, infatti in casa Citroen hanno studiato schiume particolari per andare a costituire un’imbottitura comoda e soffice, senza il rischio però di “sprofondare”. Capitolo prezzi, si va dai 38.300 euro della versione Feel per arrivare ai circa 42.300 della versione più accessoriata ovvero la Shine Pack.

E voi che ne pensate di questa nuova Citroën E-C4 X? Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo dei motori e molto altro.