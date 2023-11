F1 GP Brasile: programma, orari diretta TV Sky e TV8

La F1 continua il programma da 3 settimane no stop con il GP del Brasile e in questo articolo vedremo gli orari della diretta TV su Sky e TV8

Il circus continua il suo tour dell’America e questo weekend, prima di ritornare a Las Vegas, approderà in Brasile. Il circuito Autódromo José Carlos Pace, noto anche come Interlagos, è uno dei tracciati storici che dal 1973, eccezion fatta per gli anni dal 1981 al 1990, ha visto svariati campioni correre sul suo asfalto. L’edizione che forse rimarrà più impressa ai tifosi è però quella del 2008 dove Felipe Massa, allora pilota della Ferrari, si è visto togliere il titolo nelle ultime due curve da Lewis Hamilton. Andiamo adesso a vedere quale sarà il programma relativo al GP del Brasile di F1 e gli orari della diretta TV di Sky e TV8, ma prima facciamo il punto della situazione.

Dopo una prima fila del tutto inaspettata da parte di Ferrari nella pittoresca Città del Messico, la gara si è accesa fin dalla partenza, con un ottimo spunto delle due Red Bull. La prima curva è stata poi il teatro del “sandwich” Verstappen-Leclerc-Perez, con il pilota di casa che ha stretto la traiettoria andando a impattare la Ferrari. Lo scontro ha squarciato la pancia della Red Bull e il messicano è stato costretto al ritiro dopo esser rientrato ai box.

La gara ha preso poi spunti diversi con Max Verstappen che, per la prima volta in questo campionato, è stato costretto a entrare prima degli avversari per il degrado delle gomme. Scelta diversa da parte di Ferrari che ha deciso di puntare su un’unica sosta. Tuttavia, lo schianto di Magnussen contro le barriere e la successiva bandiera rossa, hanno reso la gara dei piloti in rosso ancora più complicata. Questo è stato dovuto anche dalla scelta di voler rimanere sulle gomme dure, contrariamente ai piloti Mercedes che hanno optato per la mescola media.

La gara si concluderà con la vittoria di Verstappen seguito da Lewis Hamilton, mentre sul gradino più basso troviamo la Ferrari di Leclerc. A chiudere la top 5 troviamo poi Carlos Sainz sull’altra Ferrari e Lando Norris, autore di un’importante rimonta dopo la sfortunata eliminazione in Q1.

Programma e orari diretta TV Sky e TV8 del GP del Brasile di F1

Venerdì 3 novembre : ore 15:30 unica sessione di prove libere ore 19:00 qualifiche valevoli per la gara di domenica (in differita su TV8 alle ore 22:00)

: Sabato 4 novembre : ore 15:00 qualifiche Shootout per la sprint (in differita su TV8 alle ore 19:30) ore 19:30 Sprint Race (in differita su TV8 alle ore 21:30)

: Domenica 5 novembre : ore 18:00 gara (in differita su TV8 alle ore 21:30)

:

Potrete seguire tutto l’evento in diretta su Sky e su NOW, la piattaforma digitale della società. Non solo F1 però! Sky Italia detiene anche i diritti televisivi per seguire il motomondiale, tutto il grande calcio europeo, tre partite di Serie A ad ogni giornata, il meglio dell’NBA e tanto altro ancora, il tutto al costo di soli 14,99 € al mese. Se volete avere qualche informazione in più o se decidete di acquistare il pacchetto sportivo di NOW, potete consultare il seguente link.

Chi pensate che si aggiudicherà la gara di Città del Messico? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!