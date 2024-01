Bridgestone al CES 2024: non solo pneumatici!

La presenza di Bridgestone al CES 2024 ha rinnovato l’impegno del marchio verso l’E8 Commitment, programma che consiste in otto valori: Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease ed Empowerment. Scopriamo insieme questo interessante progetto

La presenza di Bridgestone al CES 2024 di Las Vegas è stata l’occasione ideale per presentare una gamma di prodotti leader del settore, insieme a soluzioni di mobilità pensate per il settore trasporti, che si propongono di plasmare il futuro della mobilità a 360 gradi. Bridgestone ha dimostrato come la sua esperienza cliente end-to-end stia migliorando la sostenibilità, l’efficienza, la sicurezza e la produttività delle flotte grandi e piccole.

Inoltre l’azienda può vantare collaborazioni con partner strategici come Kodiak, Penske e Truckers Against Trafficking (TAT), per trovare risposte alle nuove sfide globali, creando soluzioni che hanno un impatto sia sulle flotte che sulla società in generale.

Gli pneumatici, i servizi e le tecnologie offerti da Bridgestone sono già molto vantaggiosi per i clienti, ma quando vengono combinati tra loro portano risultati ancora più importanti, tra cui una maggiore efficienza e praticità di utilizzo.

Le soluzioni personalizzabili di Bridgestone, pneumatici di qualità superiore e pachetti di assistenza, corredati da strumenti di gestione della flotta, mirano a fornire dati e informazioni che aiutino il settore trasporti a migliorare la sostenibilità e l’efficienza, massimizzando al contempo la sicurezza e la produttività.

Bridgestone al CES 2024: ‘Passion for Excellence’

Gli elementi chiave della rivoluzione pensata da Bridgestone saranno l’utilizzo della esclusiva tecnologia ENLITEN, volta a migliorare durata della carcassa, ricostruibilità, resistenza al rotolamento e usura, e la promozione della sostenibilità attraverso il motorsport. Un impegno che il marchio intende affrontare in maniera molto seria, al quale abbinerà strategie aziendali in linea con i principi cardine di ecologia e riduzione dell’impronta di carbonio.

Un altro aspetto fondamentale è rappresentato dal retreading: Bridgestone infatti si impegna anche nella ricostruzione e nel corretto smaltimento di un grandissimo numero di pneumatici a fine vita. Altro fiore all’occhiello del marchio è rappresentato dalla rete di concessionari Bridgestone, la più grande del settore, che si occupa del Fleetcare con la gestione della manutenzione programmata e non programmata e l’innovativa assistenza mobile in loco.

Fleetcare fornisce soluzioni end-to-end per la gestione delle flotte, sfruttando piattaforme sofisticate per aiutare a gestire i veicoli, i beni e i conducenti, permettendo loro di operare in modo efficiente. I sevizi offerti comprendono la localizzazione GPS, la telematica video, il monitoraggio del comportamento dei conducenti, le soluzioni per la riduzione degli incidenti e l’ottimizzazione dei percorsi.

I valori di Bridgestone: il lato umano oltre a quello commerciale

Bridgestone ha collaborato con l’organizzazione no-profit Truckers Against Trafficking (TAT) per il debutto di una innovativa tecnologia TAT, che renderà più facile scoprire i segnali della tratta di esseri umani sulle strade. L’organizzazione si occupa di educare, responsabilizzare e mobilitare i membri dell’industria dei trasporti, degli autobus e dell’energia a combattere il traffico sessuale come parte del loro lavoro quotidiano.

Bridgestone ha poi collaborato con la società di autotrasporti a guida autonoma Kodiak Robotics con l’obiettivo di massimizzare la sicurezza e la produttività delle flotte. Anche il fondatore di Kodiak condivide profondamente i valori attraverso i quali la partnership di Bridgestone sta contribuendo alla realizzazione di questi importanti progetti. Un momento di riflessione molto importante per rendere il settore trasporti migliore e al passo con i tempi sotto moltissimi punti di vista.

Anche Penske si è unita a Bridgestone in questa importante riflessione sulle sfide future del settore, per raggiungere obiettivi ambiziosi di sostenibilità ed efficienza energetica. Le flotte stanno lavorando duramente per ridurre la propria carbon footprint per un futuro più pulito della mobilità, e Bridgestone è sempre al primo posto per dotarle delle più efficienti tecnologie in grado di accompagnarle nel loro lavoro quotidiano.

