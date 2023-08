AVAKA R3: bici elettrica per muoversi in città

Vi presentiamo AVAKA R3, una bici elettrica per muoversi in città andando a sfruttare il boost del motore elettrico per coprire piccole e medie distanze

Spostarsi in città con l’auto è davvero stressante. Mentre in molte città il sistema di trasporto pubblico è insufficiente a coprire tutte le esigenze, specialmente per chi vive in periferia. Ecco che quindi un bici elettrica può diventare un’alleata preziosa per spostarsi in città. I modelli come AVAKA R3 sono dotati di un motore molto compatto che supporta la pedalata in modo da poter coprire distanze molto elevate senza troppa fatica. Si tratta di un modo molto ecologico per spostarsi e soprattutto fa bene anche alla salute.

AVAKA R3: caratteristiche in breve

Motore brushless da 350 W , che offre una potenza sufficiente per affrontare salite e percorsi impegnativi

, che offre una potenza sufficiente per affrontare salite e percorsi impegnativi Batteria al litio da 36 V 12,5 Ah , che garantisce un’autonomia fino a 70 km in modalità elettrica assistita, 35 km in modalità full-electric

, che garantisce un’autonomia in modalità elettrica assistita, 35 km in modalità full-electric Pneumatici da 700C x 40C , che offre una buona trazione su diversi tipi di terreno, fino a 25° di pendenza

, che offre una buona trazione su diversi tipi di terreno, Freno a disco meccanico , per un arresto sicuro in ogni condizione

, per un arresto sicuro in ogni condizione Sospensione anteriore a forcella , che assorbe le vibrazioni e rende la guida più confortevole

, che assorbe le vibrazioni e rende la guida più confortevole Cambio Shimano a 7 velocità , che consente di adattare la pedalata alle diverse condizioni di guida

, che consente di adattare la pedalata alle diverse condizioni di guida Batteria rimovibile , che facilita la ricarica

, che facilita la ricarica Schermo LCD , che visualizza informazioni sulla velocità, l’autonomia e il livello di assistenza

, che visualizza informazioni sulla velocità, l’autonomia e il livello di assistenza Porta USB , per caricare dispositivi elettronici

, per caricare dispositivi elettronici Cavaluccetto per il passeggero

I dettagli tecnici

Il motore brushless da 350 W è leggero e potente, e offre una velocità massima di 32 km/h. Grazie ad un sistema di ingranaggi a stella è in grado di amplificare la coppia del motore per erogare ancora più potenza. La batteria al litio da 36 V 12,5 Ah ha un’autonomia di circa 70 km in modalità elettrica assistita e di 35 km in modalità elettrica. Può essere rimossa per la ricarica. Inoltre, per garantire operatività in ogni condizione è completamente a prova di polvere e pioggia. Il cambio Shimano a 7 velocità consente di adattare la pedalata alle diverse condizioni di guida.

La struttura della AVAKA R3 è semplice ed elegante. I designer sono stati particolarmente attenti a “nascondere” la batteria all’interno delle linee della bici, rendendola molto snella e simile ad una bici normale. Questo la rende una di quelle più eleganti.

I pneumatici 700C x 40C offrono una buona trazione su diversi tipi di terreno. Infatti permettono un viaggio più confortevole e stabile grazie alle funzioni anti-scivolo e anti-vibrazione, e permettono di coprire grandi distanze senza deteriorarsi. Adotta inoltre freni a disco meccanici, sia anteriori che posteriori, con una rapida dissipazione del calore, interruzione automatica dell’alimentazione, freno di emergenza in grado di frenare in modo efficiente e fluido anche in situazioni di emergenza. Infine la sospensione anteriore a forcella assorbe le vibrazioni e rende la guida più confortevole.

Infine AVAKA R3 integra uno schermo LCD intelligente con la nuovissima interfaccia interattiva, l’interruttore del cambio integrato, la visualizzazione dei dati della bicicletta, l’impostazione della potenza in uscita. Il tutto certificato IPX5 e quindi impermeabile agli spruzzi d’acqua.

La bici è disponibile in tre colori (verde, grigio e bianco) ed è acquistabile su GOGOBEST con uno speciale sconto del 5% utilizzando il coupon “F7WQ68” che abbassa il prezzo da 799,99 euro a 759,99 euro. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!