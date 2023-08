“Dieci anni di Daniel”: Ricciardo sui canali di Amsterdam al volante della sua STR7

E voi? Cosa ne pensate di quest’asta “Dieci anni di Daniel” ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Questa straordinaria risposta dei fan riflette la crescente passione per i cimeli sportivi, che è una delle categorie in più rapida crescita su Catawiki.

Una parte dei proventi di questa asta speciale sarà devoluta alla fondazione no profit “Wings for Life” ; questa si impegna nella ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale.

Questa straordinaria corsa è stata l’apertura di una nuova asta online, organizzata dalla Scuderia AlphaTauri, in collaborazione con Catawiki, leader europeo nelle aste di oggetti speciali. Questa asta è stata creata per celebrare la carriera di Daniel Ricciardo nella Formula 1 e presenta vari oggetti legati alla sua eredità nelle corse automobilistiche.

Questo evento segna l’inizio di un’asta speciale su Catawiki chiamata “Dieci anni di Daniel” . È stato un raro spettacolo per gli abitanti di Amsterdam vedere Daniel Ricciardo portare la sua ex monoposto di Formula 1 a fare un giro sui canali della città.

