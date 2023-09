Aprilia Sr Gt Replica: lo scooter in una versione più sportiva che mai

Aprilia è pronta a lanciare uno scooter super sportivo nella sua versione Sr Gt Replica. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

L’Aprilia Sr Gt Replica è destinato a diventare un vero gioiello della gamma scooter Aprilia, unendo la grinta delle competizioni MotoGP con la praticità dell’uso quotidiano. Questa nuova variante incarna l’essenza del racing urbano, consentendo ai piloti di sfoggiare un look da pista mentre affrontano le strade cittadine e si aprono a percorsi più lunghi.

La finitura nero opaco dona all’Aprilia Sr Gt Replica un tocco di eleganza e mistero, mentre le grafiche rosse e viola richiamano immediatamente l’immagine vincente della Aprilia Rs-Gp del team ufficiale Aprilia Racing. Il logo Aprilia, che scorre diagonalmente lungo i pannelli laterali e il tunnel centrale, conferisce un carattere unico a questo scooter, creando un’associazione visiva immediata con le formidabili MotoGP nate a Noale.

Aprilia Sr Gt Replica: un concentrato di sportività

Ma l’estetica non è l’unico aspetto che fa di questa versione Replica una scelta irresistibile per gli appassionati. Gli pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, diversi dalle coperture leggermente tassellate delle altre versioni dello scooter, garantiscono una presa ottimale sulla strada sia in città che su lunghe distanze. Inoltre, i cerchi ruota neri con dettagli rossi sul canale anteriore aggiungono un tocco di sportività.

Per gli amanti della personalizzazione, l’Aprilia Sr Gt Replica offre anche la possibilità di mostrare il proprio sostegno ai piloti ufficiali Aprilia Racing in MotoGP, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, grazie alla presenza dei loro numeri di gara. Se desiderate unire lo spirito delle competizioni MotoGP con la praticità di uno scooter per il vostro prossimo viaggio in città o avventura su strada, l’Aprilia Sr Gt Replica sarà disponibile presso la rete Aprilia a partire dal mese di ottobre. Sarà offerto in due cilindrate, 125 cc e 200 cc, con prezzi a partire da 4.449 euro e 4.749 euro rispettivamente. Non perdetevi l’occasione di possedere un pezzo di racing urbano con un tocco di classe.

