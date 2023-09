Ottima notizia per i fan del celebre Buffy l’ammazzavampiri, il cast sembra si sia riunito per dare vita ad un nuovo sequel, su Spike

Nell’era dei reboot, prequel e sequel di ogni tipo, ecco che si affaccia all’orizzonte un altro imperdibile appuntamento. Quello con il sequel di Buffy l’ammazzavampiri. Il cast originale si sarebbe infatti riunito, a 20 anni dal finale, per dare vita ad una nuova serie audio, dedicata al personaggio di Spike. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Una reunion attesissima | Buffy l’ammazzavampiri: il cast si riunisce per un sequel

I fan, che non hanno mai dimenticato questa serie, potranno gioire nel rivedere James Marsters tornare nel ruolo di Spike, con al fianco Charisma Carpenter ossia Cordelia. Ma rivedremo anche Anthony Head nel ruolo di Giles, Juliet Landau in quello di Drusilla ed Emma Caulfield in quello di Anya. Torneranno anche Amber Benson nei panni di Tara, James Charles Leary in quelli di Clam e Danny Strong in quelli di Jonathan. Ci sarà inoltre il posto per una new entry, ovvero Laya DeLeon Hayes. Purtroppo non rivedremo invece la protagonista, Sarah Michelle Gellar. Possiamo già annunciarvi che il nuovo progetto si intitolerà Slayers: A Buffyverse Story e sarà ambientato 10 anni dopo gli eventi narrati nella serie originale.

Trama

Ma di cosa tratterà la nuova serie? Il nuovo progetto porterà lo spettatore a dieci anni dopo gli eventi narrati nella serie originale, quando Spike convince le forze dell’oscurità di essere tornato ad essere malvagio. Le cose per lui non vanno però come sperato, a causa della sedicenne Indira Nunnally. Si ritroverà quindi in una realtà parallela, dove Cordelia è l’unica e sola cacciatrice e Buffy non è mai esistita. Spike si renderà presto conto che Cordelia avrà bisogno del suo aiuto.

Slayers debutterà su Audible, il 12 ottobre. Possiamo affermare con certezza che siamo stati fortunati; la nuova audioserie, diretta da Amber Benson, Christopher Golden e Kc Wayland, è stata completata prima del difficile sciopero WGA e SAG-AFTRA che sta scuotendo il mondo del cinema. Non ci resta che attendere la data di uscita, per goderci ancora, quelle stesse vibes che ci hanno accompagnato nel seguire le avventure di Buffy.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.