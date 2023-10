Migliori app per individuare gli autovelox | Ottobre 2023

In questa guida una lista alle migliori app per individuare gli autovelox, tutte le app sono utilizzabili e pensate per l’Italia

Gli autovelox sono dispositivi elettronici utilizzati dalle forze di polizia per rilevare le violazioni del limite di velocità. In Italia, la presenza di autovelox è segnalata da cartelli stradali di colore giallo con la scritta “Controllo di velocità”. Tuttavia, questi cartelli non sempre sono presenti, soprattutto in caso di autovelox mobili.

Per evitare di incorrere in multe salate, è possibile utilizzare delle app per smartphone che segnalano la posizione degli autovelox. Queste app si basano su un database di segnalazioni di altri utenti, che contribuiscono a mantenere aggiornata la posizione degli autovelox.

In questo articolo, vedremo quali sono le migliori app per individuare gli autovelox in Italia.

Ecco una lista delle migliori app per individuare gli autovelox in Italia, in base a diversi fattori, tra cui la precisione, la disponibilità di funzionalità aggiuntive e il costo.

Radarbot | Migliori app per individuare gli autovelox

Radarbot è una delle app più popolari per la rilevazione degli autovelox. Offre una grande copertura di autovelox in tutto il mondo, sia fissi che mobili. L’app è in grado di rilevare anche i tutor, i rilevatori di velocità media.

Questa app offre una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui:

Avvisi in tempo reale

Limiti di velocità specifici per veicoli

Mappe dettagliate

Dati sul traffico in tempo reale

TomTom AmiGO | Migliori app per individuare gli autovelox

TomTom AmiGO è un’app di navigazione sviluppata da TomTom. Oltre a fornire indicazioni stradali, l’app consente di individuare gli autovelox.

Questa app offre una copertura di autovelox in tutto il mondo, sia fissi che mobili. L’app è in grado di rilevare anche i tutor.

Autovelox Fissi e Mobili | Migliori app per individuare gli autovelox

Autovelox Fissi e Mobili è un’app sviluppata da Sygic. L’app offre una copertura di autovelox in Italia, sia fissi che mobili.

Questa è sicuramente una delle migliori app, è gratuita e offre una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui:

Avvisi in tempo reale

Limiti di velocità specifici per veicoli

Mappe dettagliate

Google Maps | Migliori app per individuare gli autovelox

Google Maps è una delle app di navigazione più popolari al mondo. Oltre a fornire indicazioni stradali, l’app consente di individuare gli autovelox.

L’app di Google offre una copertura di autovelox in tutto il mondo, sia fissi che mobili. L’app è in grado di rilevare anche i tutor.

Waze | Migliori app per individuare gli autovelox

Waze è un’app di navigazione sociale che consente agli utenti di condividere informazioni sul traffico in tempo reale. L’app consente anche di individuare gli autovelox.

Questa app offre una copertura di autovelox in tutto il mondo, sia fissi che mobili. L’app è in grado di rilevare anche i tutor.

Altri fattori da considerare nella scelta di un’app per autovelox

Oltre alla precisione e alla copertura di autovelox, è importante considerare anche altri fattori nella scelta di un’app per autovelox, tra cui:

Costo: Alcune app sono gratuite, mentre altre sono a pagamento.

Alcune app sono gratuite, mentre altre sono a pagamento. Funzionalità aggiuntive: Alcune app offrono funzionalità aggiuntive, come avvisi in tempo reale, limiti di velocità specifici per veicoli o mappe dettagliate.

Alcune app offrono funzionalità aggiuntive, come avvisi in tempo reale, limiti di velocità specifici per veicoli o mappe dettagliate. Preciso: L’app dovrebbe essere in grado di rilevare correttamente la posizione degli autovelox.

L’app dovrebbe essere in grado di rilevare correttamente la posizione degli autovelox. Aggiornamento: L’app dovrebbe essere aggiornata regolarmente per includere le ultime informazioni sugli autovelox.

Le app per individuare gli autovelox possono essere un valido aiuto per evitare multe salate. È importante scegliere un’app che sia precisa e aggiornata, e che offra le funzionalità desiderate.

E voi cosa utilizzate per individuare gli autovelox?