Salerno Letteratura Festival torna a giugno

Torna il Salerno Letteratura Festival dal 17 al 24 giugno. Attesi all’evento 130 incontri e alcuni nomi chiave della letteratura internazionale

Il Salerno Letteratura Festival torna nella sua undicesima edizione dal 17 al 24 giugno. Ieri, 12 maggio 2023, si è tenuta infatti l’evento di anteprima a Roma nella libreria Spazio Sette, dove sono state anticipate alcune novità che il festival offrirà quest’anno ai suoi visitatori. Tra le maggiori soprese vediamo la presenza degli scrittori Niccolò Ammaniti e Domenico Starnone. Per gli interessati, non vi resta che prenotare i biglietti e godervi l’evento nel centro storico di Salerno.

Salerno Letteratura Festival: il programma

Durante l’evento sono stati svelati i nomi degli autori che incontreranno il pubblico durante il Salerno Letteratura Festival, tra i quali, oltre ai due autori citati, spiccano volti come Chiara Gamberale ed Emilio Isgrò, ma non mancheranno anche nomi dall’estero, come l’autrice israeliana Ayelet Gundar-Goshen e Anthony Pagden. Il direttore artistico, Paolo di Paolo, ha anticipato il massimo numero di 130 appuntamenti, tra i quali cita una scuola di lettura, una sezione manzoniana e una sfida, con percorsi tematici, che vedranno un confronto a più voci sui temi della nostra società attuale, come quello sulle città del futuro. Dalle parole di Gennaro Carrillo, anch’egli direttore artistico, si scorge la volontà di andare oltre l’omogeneità dei festival letterali:

la sfida è quella dell’originalità… Il nostro è il festival dell’incontro che si prefigge un obiettivo ben preciso: andare oltre l’effimero mettendo insieme persone che non si sarebbero conosciute diversamente.

