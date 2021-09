Libri da leggere a Settembre 2021 | Consigli di lettura

Ecco i migliori libri da leggere a Settembre 2021 scelti dalla redazione della sezione Libreria di tuttoteK. Andiamo a vedere insieme i due libri e il fumetto consigliati questo mese

Benvenuto settembre, bentornata routine, arrivederci vacanze! L’estate è praticamente finita, e ognuno di noi riprende con le sue incombenze autunnali in attesa di tuffarsi di nuovo nella routine settimanale. Ecco allora che tornano i consigli di lettura dopo una pausa estiva, per aiutarvi a riprendere il ritmo in compagnia di un buon libro, o di un fumetto. Ecco di seguito i migliori libri da leggere a settembre 2021.

IT | Libri da leggere a Settembre 2021

Il capolavoro di Stephen King, nonostante la lunghezza esagerata, può essere un ottimo compagno per rientrare nella routine, in quanto il suo tema horror e spaventoso vi allontanerà durante il periodo di lettura dalla ripetitività delle azioni quotidiane.

Nel 1957, dopo un sonno quasi ventennale, si risveglia nelle fogne di Derry -cittadina fittizia del Maine- una strana creatura mutaforma, che prende le sembianze del clown Pennywise e uccide un bambino. Da qui parte l’avventura di sette amici, chiamati i Perdenti, che dopo aver avuto ognuno un incontro con tale creatura cercheranno ogni modo per sconfiggerla.

La lettura di IT è fortemente consigliata se siete degli amanti dell’horror o volete un libro che vi tenga incollati tutta la notte (anche perché, durante la lettura, state certi che non dormirete dalla paura!)

Abbiamo sempre vissuto nel castello

Mary “Merricat” Katherine e Constance Blackwood vivono -quasi come recluse- alle porte di un villaggio assieme all’anziano zio Julian. Merricat è l’unica a recarsi due volte a settimana nel villaggio per rifornire la casa di provviste, subendo un apparentemente immotivato astio da parte dei paesani; Julian e Constance invece non escono di casa da sei anni: il primo scrive ossessivamente le sue memorie, l’altra lo accudisce vivendo una vita solitaria e isolata. Il motivo di tale reclusione dei tre membri della famiglia Blackwood è spiegato nel romanzo.

Questo libro di Shirley Jackson racconta una storia particolare, in cui le due sorelle vivono come fuori dal mondo, non totalmente coscienti di ciò che succede loro intorno; un libro consigliato a chi vuole scavare in una storia.

BUZZKILL | Libri da leggere a Settembre 2021

Siamo nell’epoca della decostruzione del genere supereroistico: da The Boys a The Umbrella Accademy, gli eroi non sono mai stati così irriverenti e controversi. Meno conosciuto dei titoli precedenti, ma per nulla da meno di essi, è Buzzkill di Donny Cates.

Buzzkill è la storia di Ruben, che sembra già arrivata al capolinea, con lui che sta completando un percorso di disintossicazione. Per Ruben, tuttavia, questo significa rinunciare ai suoi superpoteri, che derivano dal consumo abbondante di alcol e altre droghe… senza essere immune agli effetti collaterali.

L’abuso di sostanze impedisce a Ruben perfino di ricordare le proprie gesta da supereroe, e devasta la sua vita privata. Tuttavia, ripulirsi significa esporsi alla minaccia dei supercattivi che il nostro protagonista ha abbattuto nel corso della propria carriera. Noi troviamo la vita di Ruben in macerie, e scopriamo gradualmente la storia della sua inevitabile caduta. Impossibile conciliare un potere così incontrollabile con una sana vita privata, ma forse si può trovare un compromesso e rialzarsi.

In una serie breve ma intensa, Cates e Reznicek ci raccontano uno scenario supereroistico in cui l’uomo comune può identificarsi fin troppo bene: supereroi non con superproblemi, ma problemi reali. Speriamo di vedere presto in Italia anche il loro secondo lavoro, The Paybacks.

Ecco i nostri consigli di lettura per immergerci al meglio in questo settembre 2021!