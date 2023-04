Il Catania Book Festival torna a maggio

Catania Book Festival torna nella cittò siciliana dal 5 al 7 maggio 2023 per la sua quarta edizione. Attesi nel programma 150 eventi, i finalisti del premio Strega e una notevole lista di personaggi legati non solo all’editoria, ma alla cultura italiana generale; all’evento sono attese inoltre personalità legate al territorio siciliano

Il Catania Book Festival torna dal 5 al 7 maggio 2023 con 150 eventi legati al mondo dei libri e della letteratura. Quest’anno l’evento ospiterà anche il tour del premio strega, e vedrà la visita dei dodici finalisti del premio letterario più famoso in Italia. Durante i tre giorni si prevedono incontri con autori, autrici ed editori, workshop di libri, presentazioni e approfondimenti, ma il programma sarà vasto e variegato.

Gli ospiti del Catania Book Festival

Oltre ai dodici finalisti del premio Strega, alla quarta edizione dell’evento catanese ci saranno ospiti legati non solo al mondo editoriale ma a quello culturale in generale, come Rocco Tanica e Marco Ligabue, il ristoratore Joe Bastianich, la conduttrice radiofonica Daniela Collu, Norma Cerletti, Massimo Bisotti e Beatrice Cristalli. Tra i siciliani è attesa Barbara Bellomo, autrice con all’attivo diversi romanzi e pubblicazioni dedicati alla storia romana; atteso anche Gaetano Pecoraro, giornalista di origini palermitane. Per aggiornamenti e per il programma completo è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.

