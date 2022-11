Passione per il gaming? Occhio alla postazione!

Le scrivanie da gaming servono a rendere le sessioni di gioco molto più comode e pratiche. Come? Andiamo a scoprirlo assieme in questi punti

Potremmo partire parafrasando un classico proverbio e calarlo nel mondo dei videogiochi. “La migliore scrivania gaming è una scrivania ordinata”, ad esempio, va benissimo.

Il mondo dei videogames, in questi ultimi anni, ha conosciuto un’esplosione ed una gloria che ricorda molto quella degli scintillanti anni Ottanta perciò si sta dando sempre più spazio a tutto ciò che è “oltre” il gioco in sé.

Uno di questi esempi è costituito dalle scrivanie da gaming che serviranno per rendere le sessioni di gioco molto più comode e pratiche. Come? Andiamo a scoprirlo assieme in questi punti!

Che cosa c’è sulla tua scrivania da gaming?

Ciò che distingue le migliori scrivanie da gaming rispetto a quelle normali è dunque ascrivibile alla loro praticità.

Per fare un esempio una buona scrivania da gaming deve potersi alzare ed abbassare all’occorrenza, essere abbastanza spaziosa per ospitare due monitor o un case abbastanza “importante”, avere dello spazio anche sotto per i pedali nel caso di giochi di guida come Gran Turismo e quindi è meglio prestare molta attenzione anche al cable management!

Non va poi dimenticato che la si può “arricchire” anche con dei ganci per le cuffie o dei piccoli portaoggetti per ospitare energy drink e snack per le sessioni di gaming più prolungate.

Se poi ci si vuole dedicare allo streaming, non solo di partite ma anche di film, serie TV o argomenti che rientrano nella categoria “Just Chatting” di Twitch, bisogna trovare il giusto posto anche per webcam e microfono!

C’è spazio per le console?

Un altro punto del quale bisogna tenere poi particolarmente conto quando si comincia a pensare alla migliore scrivania da gaming possibile riguarda il lato delle console.

Di solito si pensa che serva solo il PC, ma sono sempre di più i giocatori che optano per collegare console del calibro di PlayStation (4 e 5), Xbox (dalla One fino alle Series X/S) e Nintendo Switch ad un monitor per avere una parte della casa esclusivamente dedicato al gaming “come si deve”.

Potrebbe essere dunque una buona idea quella di mettere tutti i propri device di gioco in un solo luogo in modo tale da “liberare” altri ambienti come il soggiorno o la camera da letto.

Anche l’occhio vuole la sua parte!

Può sembrare superfluo, ma se vi fermate un attimo a pensarci su allora vi renderete conto di come anche l’estetica rappresenti un fattore importante. In questa maniera si renderà la propria postazione ancora più personalizzata ed “invitante” sia per le live in streaming che per le sessioni di gioco più intense!

Tutto attorno ad essa potrebbero dunque far bella figura dei poster con i giochi più famosi, oppure delle rielaborazioni a tema videoludico come delle concept art, e sopra si potrebbe trovare anche il giusto spazio per dei led luminosi, per delle statuette o delle action figure (magari a tema LEGO o The Legend of Zelda) o anche delle memorabilia di vario tipo che celebrano la Pop Culture.

At last, but not least non dimenticatevi di usarla come base per le vostre avventure videoludiche più appassionanti dove esplorerete mondi mai visti prima perciò tenetela sempre pulita ed in ordine!