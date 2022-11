Ryan Reynolds svela di aver scritto un film di Natale su Deadpool

Clamorosa rivelazione di Ryan Reynolds, che ha raccontato in un’intervista di aver scritto un film di Natale su Deadpool, che però non verrà mai realizzato

Che Ryan Reynolds si fosse calato a pieno nel ruolo di Deadpool era ormai cosa nota, ma il suo amore per il personaggio dei fumetti Marvel assume sempre più dei contorni impressionanti. Durante un’intervista a Big Issues, l’attore ha infatti rivelato di aver scritto un intero film dedicato al personaggio, in particolare uno speciale di Natale su Deadpool. Un film che, purtroppo, non vedrà mai la luce. Reynolds ha raccontato che gli piacerebbe vedere Deadpool danzare e ballare e a tal proposito circa quattro anni fa ha scritto insieme a Rhatt Reese e Paul Wernick un film di Natale con Deadpool su questo stile, ma alla fine con la questione dell’acquisizione di Fox da parte di Disney l’idea è naufragata. Magari un giorno quel giorno si farà, ma sicuramente non ora. Peccato, perché questo speciale natalizio era davvero intrigante.

Deadpool 3: tutti i dettagli

Si farà sicuramente, invece, Deadpool 3. Ci vorrà ancora del tempo per vederlo, il film vedrà la luce solo nel 2024 e, considerando che siamo davvero alle primissime fasi di vita del progetto, non sono noti moltissimi dettagli. La grande notizia, comunque, è che ci sarà Hugh Jackman, che tornerà a interpretare Wolverine a 7 anni di distanza dall’ultima volta con Logan. Con un simpatico video, i due attori hanno annunciato la notizia, stimolando ovviamente l’attenzione dei fan. Per il resto, però, non ci sono dettagli né sulla trama né sul resto del cast.

Per ciò che riguarda il villain, invece, alcuni rumours hanno identificato in un annuncio di casting pubblicato dai Marvel Studios il personaggio antagonista del film. Si tratta di un personaggio femminile di circa 30-40 anni: questo l’identikit del possibile villain di Deadpool 3. Poche notizie, quindi, finora: in attesa di ulteriori dettagli sul film continuate a seguire il nostro sito.

