XPG presenterà i prodotti di nuova generazione al CES 2022

Per la prima volta in due anni, XPG sarà a Las Vegas per mostrare la sua ultima innovazione per quanto concerne l’Xtreme Performance Gear

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware e periferiche per gamers, professionisti eSport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi che sarà a Las Vegas durante il CES del 2022 (5-8 gennaio). Sotto il tema “Dawn of a New Xtreme”, mostrerà gli ultimi prodotti sviluppati inclusi sistemi gaming, periferiche, accessori e componenti hardware, come la più recente memoria DDR5 o l’unità a stato solido PCIe 5.0 (SSD) oppure l’ultimo alimentatore prodotto con certificazione Platinum. Lo stand si trova al Venetian, Titian Ballroom, #2202.

Prestazioni SSD e DRAM di nuova generazione

XPG e ADATA si stanno preparando per offrire prestazioni di nuova generazione a gamers e altri utenti con i suoi ultimi SSD PCIe Gen5x4 e DRAM DDR5. Allo stand, i visitatori potranno dare una prima occhiata alle XPG LANCER RGB DDR5 e CASTER RGB DDR5 che offrono prestazioni di livello superiore rispettivamente fino a 6000 MT/s e 7000 MT/s.

In mostra anche le memorie DDR5-4800 U/SO/R-DIMM di livello industriale di ADATA con ECC e PMIC on-die. Inoltre, i due prototipi di SSD ADATA PCIe Gen5x4 faranno un’apparizione speciale allo stand. Sarà presente il “Project Nighthawk”, che sfoggia un controller Silicon Motion SM2508 capace di fornire prestazioni di lettura/scrittura sequenziali fino a 14/12 GB/s, e il “Project Blackbird” con un controller InnoGrit IG5666 capace di fornire prestazioni in lettura/scrittura di 14/10 GB/s. Entrambi gli SSD hanno capacità fino a 8 TB.

Ci sarà anche il nuovo SSD esterno Elite SE920 USB4 di ADATA. L’SSD esterno è in grado di trasferire velocità fino a 40 Gb/s ed è dotato di un design proprietario di raffreddamento termico con ventola integrata.

Regole fondamentali per costruire un PC da gioco “killer”

Aggiornare il tuo sistema con componenti sempre più performanti richiede più potenza per alimentare il tutto. Dopo il successo dell’alimentatore XPG CORE REACTOR certificato Gold, al CES, presenteremo l’ultimo e più potente alimentatore mai sviluppato fino a oggi, ovvero l’XPG CYBERCORE, un alimentatore 80 Plus Platinum e Cybenetics pronto per accettare la sfida delle prestazioni assetate di potenza delle prossime CPU e GPU con le sue configurazioni rispettivamente da 1000 W e 1300 W. Dotato delle XPG VENTO PRO, realizzate in collaborazione con Nidec, l’alimentatore XPG CYBERCORE promette di elevare XPG nel diventare il principale produttore di alimentatori del segmento. XPG mostrerà anche per la prima volta il prototipo dell’XPG BATTLECRUISER PRO, uno chassis full-tower super ATX con un design dei pannelli in vetro temperato su quattro lati e ventole personalizzabili tramite software.

A completare i componenti ci sarà l’ultimo dissipatore a liquido AIO della famiglia LEVANTE, ovvero l’XPG LEVANTE PRO, dotato di un interessante display LCD rotondo che può essere completamente personalizzato tramite l’ecosistema software XPG PRIME. Sarà anche dotato della più recente soluzione di raffreddamento a liquido ASETEK e delle XPG VENTO PRO 120.

Massimo controllo con le ultime periferiche e accessori XPG

Allo stand saranno presenti tutte le periferiche gaming della famiglia XPG. Tra queste, XPG sta lanciando la serie ALPHA, ovvero nuovi mouse gaming, con un design ergonomico e un sensore ottico PIXART PAW3335 ad alte prestazioni. La serie include una versione wireless con connettività proprietaria a 2,4 Ghz per i giochi o una connettività Bluetooth standard per l’uso quotidiano oltre che la classica versione cablata.

Tutti i prodotti sono compatibili con l’ecosistema software XPG Prime. XPG consentirà inoltre ai visitatori di dare un’occhiata al suo ultimo concept di prodotto chiamato XPG VAULT, un mouse USB-C cablato che vuole essere “la tua libreria di giochi, nel palmo della tua mano”. L’attuale prototipo può integrare fino a 1 TB di memoria a stato solido in esecuzione a 985 MB/s e un software Gaming Launcher che promette di rendere la tua libreria di gioco comodamente portatile con un livello superiore d’integrazione con l’XPG Prime Software Ecosystem.

Ottieni gioco e produttività con una gamma completa di sistemi gaming

L’intera gamma di notebook XPG sarà disponibile presso lo stand, incluso il pluripremiato notebook XPG XENIA 15 KC da 15,6 pollici. Il dispositivo è il risultato di una collaborazione progettuale tra XPG e Intel e sfoggia un processore Intel 11th Gen Core i7 11800H e grafica NVIDIA RTX 3070. Inoltre, per la massima stabilità e prestazioni, il notebook è dotato di una soluzione termica a metallo liquido, SSD XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 da 1 TB e memoria XPG ad alte prestazioni DDR4-3200MHz da 32 GB (2×16 GB).

Gli altri sistemi in mostra includono l’ultrabook “lifestyle” XPG XENIA Xe da 15,6 pollici basato sullo standard della piattaforma Intel EVO™ e l’ultrabook “lifestyle” XPG XENIA 14 sorprendentemente leggero con un sottile chassis in lega di magnesio che pesa solo 970g, rendendolo così il laptop più leggero delle sue dimensioni.

Rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per essere sempre informati sulle notizie dedicate all’hardware e non solo!