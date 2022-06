Workstation mobile X600: novità da Gatec

Getac presenta la sua nuova workstation mobile X600. Completamente compatta e robusta

Getac Technology Corporation (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui), produttore leader di tecnologia rugged, ha annunciato oggi il lancio dei suoi X600 e X600 Pro. Le due nuove potenti varianti di workstation mobili completamente robuste da 15,6. Queste sono state progettate per offrire una pianificazione C3 mobile completa per i professionisti che richiedono prestazioni, sicurezza e capacità di trasmissione dati ottimali. Oltre, ovviamente, ad un’affidabilità eccezionale in un’ampia gamma di ambienti operativi difficili.

Dettagli tecnici della nuova workstation mobile X600

L’X600 è progettato per consentire agli utenti di svolgere attività mission-critical in modo rapido ed efficiente. Esecuzione del più recente sistema operativo (OS) Windows 11 Pro e dotato di un processore Intel Core i5/i7/i9 serie H (High Performance Optimized for Mobile) di undicesima generazione. Grafica Intel UHD integrata, che offre prestazioni eccezionali in una vasta gamma di dati e/o scenari operativi ad alta intensità grafica. Ad esempio C3 per la difesa, ispezione di binari ferroviari e analisi di sensori di petrolio e gas anche in ambienti difficili. Possiede una memoria RAM DDR4 da 16 GB di serie (con un massimo di 128 GB opzionale). Questa garantisce velocità di elaborazione fulminee, mentre un controller grafico discreto NVIDIA Quadro RTX 3000 opzionale può elevare le prestazioni grafiche a standard ancora più elevati, se necessario.

Eccezionale espandibilità

L’X600 vanta un’eccezionale espandibilità per soddisfare le moderne esigenze di dati, supportando tre SSD PCIe per un massimo di 6 TB di storage interno. L’X600 Pro porta questo ancora oltre, con slot per schede PCMCIA ed Express di serie. Inoltre, questo sistema possiede una capacità della batteria aggiuntiva e supporto per unità Super drive DVD/ Blu-ray opzionale, per capacità ancora maggiori sia dentro che fuori dal campo.

Connettività e sicurezza potenti

I professionisti mission critical che lavorano sul campo devono essere in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace. Devono poter accedere alle informazioni, raccogliere informazioni e prendere decisioni analitiche, indipendentemente dalla loro ubicazione. Progettato pensando a queste esigenze, l’X600 offre una vasta gamma di opzioni di connettività leader del settore. Tra queste abbiamo la doppia Ethernet 2.5GBASE-T, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS dedicato opzionale e 4G LTE opzionale con GPS integrato. Il dispositivo include anche più interfacce I/O, come Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, DisplayPort, VGA e porta seriale.

L’X600 include anche le ultime funzionalità di sicurezza fisica e protezione dei dati. Le unità con crittografia automatica, il lettore di smart card, il TPM 2.0, la tecnologia Intel vPro. Ed ancora, l’autenticazione facciale Windows Hello e il lettore di impronte digitali opzionali, che mantengono i dati sensibili al sicuro. Infine, possiede uno slot per blocco Kensington integrato può essere utilizzato per proteggere il dispositivo dai furti.

Altamente versatile e mobile

L’X600 vanta un ampio display FHD da 15,6 con tocco capacitivo a 10 punti opzionale, il che significa che può essere utilizzato quando è freddo, bagnato o anche indossando i guanti. La tecnologia dello schermo LumiBond offre anche colori, contrasto e luminosità eccezionali (1.000 nits ). Rendendolo così facilmente leggibile, anche alla luce diretta del sole. Con un peso inferiore a 5 kg/10 libbre, l’X600 è anche incredibilmente leggero per un dispositivo così potente. Il suo fattore di forma compatto e le doppie batterie sostituibili a caldo lo rendono ideale per un uso prolungato. Inoltre, il supporto dei dispositivi legacy significa che i clienti possono utilizzare l’X600 insieme a un’ampia gamma di periferiche esistenti, fin da subito.

Affidabilità completamente robusta

Come tutti i dispositivi Getac, l’X600 è creato per resistere a impatti fisici, temperature rigide, umidità e intrusione di polvere, assicurando i massimi livelli di prestazioni e affidabilità durante le operazioni sul campo. Le caratteristiche robuste includono protezione IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e certificazione CID2 (ANSI/UL 12.12.91) opzionale. Vibrazioni e resistenza alle cadute da 1,2 m (4 piedi), nonché nebbia salina opzionale. L’X600 è inoltre protetto dalla garanzia di 3 anni, inclusi i danni accidentali di serie, per la massima tranquillità.

Dichiarazioni

Mike McMahon, Presidente di Getac del Nord America afferma che

Mentre la trasformazione digitale continua a evolversi e modificare i processi esistenti e le esperienze degli utenti al fine di soddisfare i requisiti dinamici del mercato in un’ampia gamma di settori, la necessità di workstation e dispositivi mobili potenti, ma portatili, in grado di resistere alle esigenze ambientali delle operazioni sul campo è in aumento a un ritmo esponenziale.

Inoltre, ha aggiunto che

Con il lancio della workstation mobile rugged X600, Getac sta ancora una volta alzando il livello del settore del mobile computing rugged, offrendo prestazioni di livello desktop e affidabilità eccezionale in un unico pacchetto completo,

Infine, conclude affermando che

Proprio come il pluripremiato B360, l’X600 è stato ispirato dai nostri clienti e dal nostro impegno ad aiutarli a soddisfare la loro crescente necessità di soluzioni per operazioni sul campo potenti ma portatili in grado di gestire compiti di enorme complessità,

L’X600 e l’X600 Pro saranno disponibili a partire da Ottobre 2022.

E voi cosa ne pensate di questa nuova workstation mobile X600 di Getac? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).