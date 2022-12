TEAMGROUP: ecco le schede di memoria T-CREATE EXPERT

TEAMGROUP, ha annunciato due schede di memoria di fascia alta per la creazione di video e fotografie professionali ad alta definizione, entrambe classificate IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua

Con la crescente popolarità della creazione di media visivi, la registrazione video e le riprese fotografiche sono diventate sempre più professionali. Per soddisfare la domanda di soluzioni di archiviazione multimediale affidabili e di alta qualità, T-CREATE, il sub-brand creatore di TEAMGROUP, ha annunciato due schede di memoria di fascia alta per la creazione di video e fotografie professionali ad alta definizione, entrambe classificate IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua: la T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 Memory Card e la T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V60 Memory Card.

Sia per la fotografia professionale di tutti i giorni e gli scatti d’azione ad alta definizione, sia per la registrazione di video 8K, 4K Ultra-HD e 3D, le schede di memoria T-CREATE EXPERT sono gli strumenti perfetti per catturare la bellezza in continua evoluzione davanti agli obiettivi dei creatori.

TEAMGROUP: T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90

Classificata UHS Speed Class 3 (U3) e, Video Speed Class 90 (V90), la scheda di memoria V90 offre un’eccezionale velocità di lettura fino a 300 MB/s e, di scrittura fino a 260 MB/s, consentendo ai creatori professionisti di scattare immagini emozionanti in alta definizione o di registrare video in 8K, 4K, Ultra-HD e 3D. Che si tratti di interviste, registrazioni di location, fotografie all’aperto o altri contenuti visivi, la scheda di memoria T-CREATE EXPERT V90 offre a fotografi e videografi immagini di alta qualità in grado di cogliere i dettagli e i movimenti della vita.

TEAMGROUP: T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V60

La scheda di memoria V60 è classificata come UHS Speed Class 3 (U3) e, Video Speed Class 60 (V60) presenta inoltre eccellenti velocità di lettura e scrittura, rispettivamente fino a 280MB/s e 180MB/s. Sia che si tratti di scattare foto di persone, oggetti statici o paesaggi con i dettagli più fini, sia che si tratti di registrare immagini in movimento 8K, 4K o Ultra-HD, la scheda di memoria T-CREATE EXPERT V60 è in grado di soddisfare pienamente le esigenze degli appassionati di fotografia e videografia.

In considerazione dei diversi ambienti in cui lavorano i creatori di media visivi, le schede di memoria EXPERT V90 e V60 sono state progettate da zero per garantire una durata eccezionale. Entrambe sono classificate IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua e hanno superato test rigorosi per la resistenza agli urti, alle vibrazioni, ai raggi X e alle temperature estreme, consentendo ai creatori di registrare le bellezze della vita in luoghi difficili, dalle acque sottomarine alle alte montagne.

Retrocompatibili con fotocamere, videocamere e lettori di schede UHS-I

Le schede di memoria T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 e V60, sono retrocompatibili con fotocamere, videocamere e lettori di schede UHS-I e, sono state verificate per funzionare con diverse fotocamere di fascia alta. Sono inoltre dotate di una garanzia completa di 5 anni e di un servizio di salvataggio dei dati, per offrire ai creatori l’esperienza di archiviazione dei dati più sicura.

La scheda di memoria V90 è disponibile con capacità da 64 GB a 512 GB, mentre la scheda di memoria V60 è disponibile con capacità di 128 GB, 256 GB e 512 GB per soddisfare le diverse esigenze dei creatori di media visivi.

