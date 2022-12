Nvidia: ecco le offerte di dicembre su schede video e PC

Cosa ne pensate di questi sconti sui prodotti Nvidia? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se siete invece alla ricerca di qualche altro oggetto tecnologico da regalare a parenti e amici, potete consultare la nostra sezione con tutte le vetrine natalizie . Per non perdervi future offerte e news riguardanti l’universo hardware , continuate a seguire le pagine di tuttoteK !

Per quanto riguarda i tre computer invece si tratta di tre PC desktop . Il primo è il PC desktop serie NBOX modello 72 venduto su Next a 749,90 € . È equipaggiato con processore AMD Ryzen 5 4650G, 8GB di memoria DDR4, scheda video RTX 3050 e un SSD da 250 GB. Non monta però un sistema operativo , starà quindi all’utente acquistare una chiave e installarlo. Potrete anche personalizzarlo prima dell’acquisto , ovviamente con un prezzo maggiorato rispetto a quanto indicato.

Per quanto riguarda invece la RTX 3070 Ti , abbiamo ben quattro modelli differenti . Partiamo con la GPU ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC , disponibile presso Yeppon al prezzo consigliato di 879,99 € . Passiamo poi alla PNY GeForce EXT 3070 Ti 8GB , disponibile questa volta presso Mediaworld al prezzo scontato di 779,99 € . Gli ultimi due modelli sono la GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X OC 8GB e Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 8GB . Sono disponibili entrambe presso AK Informatica con la prima a 748,99 € mentre la seconda a 699 € . Ovviamente potete trovarle tutte in vendita anche su Amazon presso rivenditori terzi e con prezzi leggermente più alti.

I due modelli di schede video in offerta riguardano le GeForce RTX 3070 e le GeForce RTX 3070 Ti . Andiamo con ordine e partiamo dalla prima. Della RTX 3070 è disponibile un unico modello venduto su Drako e Mediaworld al prezzo consigliato di 699 € . Si tratta dell’ Asus GeForce RTX 3070 TUF O8G V2 che dispone di 8Gb GDDR6 , 2 porte HDMI e 3 porte DP ( DisplayPort ). Tuttavia potremo trovare questo modello in forte sconto, al momento della stesura dell’articolo, anche su Amazon.

Con il Natale ormai alle porte, tutti sono alla ricerca degli ultimi prodotti da regalare a qualche persona cara o, perché no, da autoregalarsi. Proprio per questa occasione, Nvidia ha rilasciato le offerte di dicembre riguardanti alcune fra le più recenti schede video GeForce RTX e dei PC con all’interno queste ultime. Vediamo tutto più nei dettagli.

