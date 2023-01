TCL annuncia le novità tecnologiche al CES 2023

TCL, uno dei principali attori nel settore TV e nell’elettronica di consumo a livello globale, in vista dell’inizio della fiera, ha tenuto la sua conferenza stampa al CES 2023. L’azienda ha rivelato aggiornamenti importanti sulle ultime iniziative aziendali, sulle nuove tecnologie delle categorie display, elettrodomestici e dispositivi mobile.

Ogni anno la tecnologia si evolve cambiando gli stili di vita e portando nuove definizioni di intelligenza, ideali per affrontare momenti di massima prosperità o periodi molto sfidanti. Per questo motivo, il livello delle aspettative di tecnologie all’avanguardia si alza sempre più.

Juan Du, Presidente di TCL Electronics ha dichiarato:

Come azienda responsabile, TCL si impegna a dare contributi significativi alla società, alle comunità locali e all’ambiente in continua evoluzione.TCL adotta nuove tecnologie per promuovere una produzione rispettosa dell’ambiente e, con la nostra campagna globale #TCL Green, desideriamo ispirare sempre più persone a unirsi a noi nella tutela al pianeta e nella costruzione di una casa sostenibile. Sono importanti per noi, inoltre, l’uguaglianza di genere e la cultura per le giovani generazioni che sosteniamo con #TCL for Her e altre campagne globali.