Deadpool 3 e i numeri musicali: il commento di Ryan Reynolds

Deadpool 3 vedrà Ryan Reynolds affiancato da Hugh Jackman nei panni di Wolverine, per questo motivo si vocifera la possibilità di un inserimento stile musical

Deadpool 3 vedrà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, affiancando quindi il protagonista Wade Wilson interpretato da Ryan Reynolds. Grande attesa per questi due personaggi insieme nel prossimo film soprattutto perché i due attori stanno creando un grande intrattenimento intorno provocandosi a vicenda sui social con battute e video divertenti.

Deadpool 3 e i numeri musicali: cosa ne pensa Ryan Reynolds

Oltre che l’attesa di questa coppia nello stesso film, hanno iniziato a girare le voci che la presenza dei due attori possa portare all’inserimento di alcuni numeri musicali. Queste voci sono dovute alle doti canore di Hugh Jackman, apprezzate sia in Les Miresables sia in The greatest showman e alle capacità canore da poco scoperte di Ryan Reynolds nel suo film natalizio Spirited.

Proprio a questo proposito la rivista americana Deadline ha chiesto direttamente al protagonista che si è dichiarato disponibile all’inserimento di numeri in stile musical nel film. L’attore ha però anche aggiunto “avrei problemi a cantare mentre sto facendo i gargarismi con il suo sangue”, non aggiungendo quindi ulteriori conferme a questa notizia.

Non si tratterebbe della prima volta, perché già nello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia abbiamo visto l’avvento del musical, così come avverrà anche con Joker Folie à Deux.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie su Deadpool 3 e scoprire se questa notizia che circola è in qualche modo confermata, d’altra parte per chi è fan di questo film, sa bene che ci si può aspettare davvero di tutto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.