Surface Laptop Go 2: disponibile sul mercato italiano

A partire da oggi è possibile acquistare sul mercato italiano il nuovo Surface Laptop Go 2, il device della famiglia Microsoft Surface elegante, leggero, mobile e potente che aiuta l’utente a svolgere più facilmente ogni attività, dal lavoro al relax.

Disponibile nella colorazione Platinum, Surface Laptop Go 2 presenta un formato ultraportatile con un display touch PixelSense da 12,4 pollici, fotocamera HD migliorata e i doppi microfoni Studio Mics, che garantiscono una grafica e un suono ottimali durante le videochiamate. Inoltre, grazie al processore Intel Core i5 quad-core di 11a generazione, si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni.

Prezzi e disponibilità

Disponibile per l’utenza consumer su Microsoft Store e presso i principali retailer fisici e online a un prezzo di partenza di 679 euro. Per maggiori informazioni sulle diverse configurazioni disponibili e prezzi, è possibile visitare la pagina dedicata.

Acquistando su Microsoft Store, studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo fino al 10% su tutti i prodotti della linea Surface, con spedizioni e resi gratuiti.

Grandi novità sullo store di Microsoft, con l’attivazione del Programma di permuta Trade in, che consente di permutare un vecchio laptop, tablet, telefono o console di diversi brand, ottenendo un rimborso utilizzabile per l’acquisto di un nuovo dispositivo, incluso il nuovissimo Surface Laptop Go 2.

