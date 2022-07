Recensione Corsair k70 Pro mini wireless: piccola solo nelle dimensioni

In questo articolo andremo a vedere la recensione della Corsair k70 Pro mini wireless piccola nelle dimensioni ma davvero grande nelle prestazioni!

Se si parla di Corsair K70 i giocatori sanno che già che la qualità è alta ma questa ulteriore aggiunta alla famiglia sicuramente è una gradita sorpresa. Ritrovare questa tastiera in un formato ridotto, wireless e con la possibilità di sfruttare la memoria interna per salvare fino a 50 profili può solo renderci felici. Ovviamente siamo qui a marchiare pregi e difetti di questa nuova arrivata e non solo a cantarne le lodi. Dunque ecco il nostro parere su questa nuovissima Corsair k70 Pro mini wireless.

Packaging e design | Recensione Corsair K70 Pro mini wireless

Per quanto concerne il packaging di questa Corsair K70 RGB PRO non ci discostiamo dalle classiche scelte del marchio. Confezione in cartone con sfondo giallo e foto della tastiera sulla parte superiore. Come al solito non mancano sulla scatola le caratteristiche principali della keyboard.

All’interno della confezione troviamo la nostra K70 Pro mini wireless, un cavo di ricarica (Type A to Type C), due tasti (uno è la barra spaziatrice) intercambiabili e una chiave per rimuovere i tasti. Direttamente collegata alla testiera troviamo anche la dongle per la connessione che sfrutta tutte le nuove tecnologie Corsair.

Per quanto riguarda estetica e materiali tolta qualche piccola modifica non abbiamo nulla da segnalare. Il formato ovviamente 60% dona un’estetica particolare e apprezzabile allo stesso modo.

Ovviamente rimane la scocca in alluminio ma cambiano i tasti. Se si acquisterà la versione italiana non si troveranno purtroppo i tasti in PBT double-shot, ma comunque si avrà una novità anche sotto questo aspetto. Non trascurabile anche la possibilità di rimuovere e sostituire anche gli switch.

Se infatti Corsair ha sempre montato tasti in ABS in questa K70 Pro mini wireless troveremo come materiale il policarbonato. Per concludere l’introduzione dedicata ai tasti è bene segnalare che abbiamo ricevuto da Corsair per questa recensione della K70 RGB PRO la versione con gli switch MX Red. Ovviamente per avere una tastiera ridotta nelle dimensioni bisogna rinunciare al comparto media, al tastierino numerico e a qualche tasto funzione.

Come si comporta in gioco e nella scrittura? | Recensione Corsair K70 Pro mini wireless

Ovviamente questa tastiera è pensata per giocare e prendere la mano nell’utilizzo quotidiano non è la cosa più immediata del mondo anche se per deformazione professionale abbiamo sviluppato una skill abbastanza avanzata nel prendere confidenza con una nuova keyboard. Dopo solo un paio di giorni di utilizzo abbiamo preso confidenza anche nella scrittura e, a torta finita, avere tutti i tasti raggruppati nelle vicinanze ci ha fatto guadagnare anche qualche secondo nella battitura.

Ovviamente rinunciare alla comodità di poter regolare il volume tramite una rotella o switchare fra i profili con un tasto come facciamo con la nostra K100 non è cosa semplice e se vi dicessi che cambierei in tutto e per tutto l’una con l’altra mentirei. La Corsair k70 Mini è pensata per giocare. Certo, potete tranquillamente utilizzarla come tastiera tuttofare, ma la sua anima è ovviamente gamer inside.

Non sono ovviamente trascurabili le funzioni Axon e gli 8Mb di memoria interna. Grazie alla dongle e alla gestione della stessa è possibile sfruttare il sistema SLEAPSTREAM che ci permette di connetterci al massimo della reattività arrivando fino a 8000 Hz in hyper-polling.

Vediamo la scheda tecnica

Abbaiamo anticipato molteplici dati su questa tastiera ma crediamo che un veloce recap possa rendere l’idea ancora in maniera migliore.

Telaio: Alluminio

Switch: CHERRY MX RED

Polling rate: 8.000 Hz

Connettività: Bluetooth, Wireless, via cavo (Typec -Type A)

Durata batteria: fino a 32 ore con illuminazione attiva e fino a 200 ore con illuminazione disattivata

Memoria interna: 8Mb

Profili registrabili: fino a 50

Chi dovrebbe acquistare questa Corsair K70 Pro mini wireless?

In conclusione siamo davanti ad una tastiera che come anticipato e ribadito più volte è piccola solo nelle dimensioni. La lunga durata della batteria, le prestazioni che grazie all’Hyper-polling e al sistema Axon diventano ineguagliabili fanno si che questa new entry nella famiglia Corsair sia una delle migliori tastiere 60% su cui abbiamo avuto il piacere di digitare.

Ovviamente è studiata per il gaming e il suo uso nel quotidiano è limitato, anche se non impossibile. In poche parole se siete alla ricerca di una tastiera con questo form factor e magari wireless difficilmente rimarrete delusi. Certo il prezzo non è dei più accessibili ma nel complesso più che giustificato!