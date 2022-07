SOHO H4 Plus e Alucia H4 Plus: novità da Akasa

L‘azienda Akasa, quest’oggi, ha annunciato SOHO H4 Plus e Alucia H4 Plus rivisti con supporto LGA1700

Akasa (qui per maggiori informazioni sull’azienda), fornitore leader di soluzioni di raffreddamento attivo, ha aggiornato la propria gamma di raffreddatori a torre per la piena compatibilità con l’ultimo socket LGA 1700. Akasa SOHO H4 Plus e Alucia H4 Plus entrano nel mercato con una potenza sufficiente per domare la dodicesima generazione di processori Intel più recenti. Parliamo del TDP da 185 W che gestirà il Core i9-12900KS di Intel al clock di base e fino al Core i7 12700 al Turbo Power.

Dettagli tecnici dei nuovi SOHO H4 Plus e Alucia H4 Plus

I dissipatori a torre H4 sono costituiti da un dissipatore di calore interamente nero e dalla rispettiva ventola da 120 mm ad alte prestazioni. Il dissipatore di calore presenta un design eccentrico, che è un meccanismo di montaggio che consente diverse altezze di gioco della RAM. Basta regolare le clip attaccate alla ventola e montare la ventola sopra qualsiasi modulo RAM. Con i quattro tubi di calore in rame e la tecnologia Direct Contact, è possibile raggiungere un elevato livello di dissipazione del calore, raffreddando al massimo la CPU.

Il kit di montaggio incluso è ora compatibile con LGA 1700 ed è anche retrocompatibile con i precedenti socket di montaggio Intel (LGA 1200, 1150), così come con i processori AM4 di AMD. Incluso con questi dissipatori è la pasta termica premium T5 Pro-Grade Plus di Akasa, che consente la migliore dissipazione del calore possibile dalla CPU. A causa delle nuove dimensioni di questi core, la forma del dissipatore di calore integrato (IHS) della CPU è cambiata per adattarsi a questo, con le sue dimensioni rettangolari di 37,5 mm x 45 mm. I dissipatori di Akasa sono stati aggiornati per adattarsi a queste nuove misurazioni, consentendo un maggiore contatto con la CPU e quindi più calore da condurre attraverso le alette del dissipatore di calore.

Alucia SC12

La ventola Alucia (Alucia SC12) è composta da un distintivo Akasa in metallo premium e pale della ventola oceaniche blu navy. Questi forniscono un elevato livello di efficienza aerodinamica, ottimizzando il flusso d’aria (56,3 CFM) e la pressione dell’aria (1,94 mm H²O) per la ventola. L’Alucia SC12 contiene anche la tecnologia HD Bearing, che utilizza essenzialmente la rotazione della ventola per mantenere lubrificati i cuscinetti. Ciò porta a una rotazione più fluida migliorata, un funzionamento estremamente silenzioso e una durata della ventola notevolmente migliorata di 40.000 ore. L’effetto complessivo consente ad Alucia H4 di mantenere un flusso d’aria fresco e migliora le prestazioni dei componenti.

SOHO AR

Come con altri prodotti della gamma SOHO, la ventola SOHO (SOHO AR) ha luci RGB abbaglianti ed emozionanti, che circondano il bordo della ventola. L’elegante RGB vanta oltre 16 milioni di combinazioni di illuminazione e contrasta con le eleganti pale della ventola e il logo Akasa premium per creare un aspetto elegante ma audace per la ventola. Le eleganti pale della ventola hanno anche un altro scopo. La loro forma e design forniscono una migliore efficienza aerodinamica, flusso d’aria (52,91 CFM) e pressione dell’aria (1,75 mm H²O). Il SOHO AR contiene anche la stessa tecnologia HD Bearing delle ventole Alucia, rendendo queste ventole premium perfette per raffreddare l’ampio dissipatore di calore del SOHO H4.

Alucia H4 Plus (AK-CC4021EP01) e SOHO H4 Plus (AK-CC4022HP01) partono rispettivamente da euro 41,95 ed euro 51,95 (i prezzi possono variare a seconda del rivenditore). L’Alucia H4 e il SOHO H4 possono essere ordinati in tutto il Regno Unito e in Europa.

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi SOHO H4 Plus e Alucia H4 Plus di Akasa? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!)