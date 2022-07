WEROCK: presenta tre nuovi tablet industriali, robusti e potenti

Potenti tablet Windows rugged in tre dimensioni di schermo con moderno processore Intel Celeron, fino a 16 GB di RAM ed elevata velocità di ricarica introdotta

WEROCK Technologies GmbH, produttore innovativo di tablet, notebook e computer portatili industriali rugged, presenta “Rocktab S500“, una nuova serie di tablet fully rugged con schermo di tre dimensioni e processori Intel della generazione Jasper Lake.

Sono progettati per l’uso professionale nei settori della produzione industriale, automobilistico, logistico, della sicurezza pubblica, dei servizi di pubblica utilità, ecc.

Nonostante la struttura completamente robusta e l’alloggiamento impermeabile, i tablet vantano numerose caratteristiche, come prestazioni particolarmente elevate, fino a 16 GB di RAM, ambiente Windows completo, numerose connessioni e funzioni, nonché batterie grandi e a ricarica rapida.

Prestazioni affidabili in tutti i settori.

Per la digitalizzazione dei flussi di lavoro, l’accelerazione dei processi di magazzino, l’analisi di macchine e veicoli, la navigazione nei cantieri o nella produzione, la nuova serie Rocktab S500, composta dai modelli Rocktab S508, Rocktab S510 e Rocktab S512, promette prestazioni affidabili in tutti i settori.

I tablet sono impermeabili e resistenti alla polvere secondo lo standard IP65 e sono certificati secondo lo standard militare MIL-STD-810, in modo da poter affrontare quasi tutte le condizioni più difficili: Polvere, sporcizia, pioggia, neve e temperature estreme da -20° C a +60° C possono essere facilmente sopportate dai modelli.

Possono anche resistere a cadute da 1,2 metri di altezza o alle forti vibrazioni dei veicoli. I dispositivi sono dotati di schermi resistenti ai graffi con touch screen compatibili con i gesti che consentono un utilizzo intuitivo. Nonostante la loro robustezza, i modelli della nuova serie sono molto compatti, con una profondità di circa 2 cm che li rende comodi da usare.

All’interno, la nuova serie ha molto da offrire: Progettati come una postazione di lavoro mobile ma completa, i robusti tablet si basano sul nuovo sistema operativo Windows 11. Solo il Rocktab S508 deve fare a meno del supporto ufficiale a causa delle restrizioni di Microsoft, ma secondo WEROCK è possibile anche un aggiornamento.

Sotto il cofano, i potenti e allo stesso tempo efficienti processori Intel Celeron Quad-Core fino a 2,9 GHz della generazione Jasper Lake e la memoria di lavoro fino a 16 GB lavorano sul Rocktab S512. Rispetto ai normali processori Atom, le prestazioni sono quasi cinque volte superiori.

Prestazioni della batteria davvero notevoli

Anche le prestazioni della batteria dei nuovi modelli sono notevoli. Le generose batterie sostituibili forniscono fino a 9 ore di autonomia con una sola carica. Un potente alimentatore da 65 watt assicura una rapida ricarica del tablet.

Inoltre, la batteria del Rocktab S512 è addirittura “hot-swappable“, ovvero può essere sostituita al volo per un’autonomia potenzialmente illimitata e ininterrotta. Tutti e tre i tablet sono dotati di un’ampia gamma di funzioni: anche in configurazione standard, i robusti computer offrono porte USB complete, fotocamere anteriori e posteriori, Internet mobile 4G LTE, GPS di fascia alta, Bluetooth e il moderno Wi-Fi 5 WLAN di Intel.

Come opzione, ogni dispositivo Rocktab S500 può essere dotato di uno scanner di codici a barre 2D e i Rocktab S510 e Rocktab S512 possono essere dotati di Gigabit Ethernet o di un’interfaccia seriale. Inoltre, i tablet dispongono di una forte protezione contro le manomissioni grazie al TPM 2.0, che controlla i segni di un tentativo di intrusione all’avvio del sistema.

Caratteristiche della serie Rocktab S500

Tablet industriale robusto per uso professionale

Resistenza a urti, vibrazioni e cadute secondo MIL-STD-810

Ideale per ambienti difficili, in quanto impermeabile e antipolvere secondo la normativa IP65

Resiste a cadute da oltre 1,2 m

Design robusto della custodia, ma con una profondità di soli 2 cm

Tre opzioni di display: 8″, 10.1″ o 12.2

Processore quad-core Intel Celeron Jasper Lake fino a 2,9 GHz

Fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

Batteria grande e rimovibile per un’autonomia fino a 9 ore

Ricarica rapida con 65 watt

Porta USB 3.0 Tipo A e USB C di dimensioni complete

Configurabile per diversi scenari di utilizzo

Modulo GPS di fascia alta u-blox NEO-M8Q

Sempre connessi con WLAN 802.11 a/b/g/n/ac a doppia banda

Connessione internet ad alta velocità 4G LTE

Bluetooth 4.2

Slot per scheda Micro SDXC

Docking station e altri accessori disponibili

Prodotto neutro dal punto di vista del carbonio: tutte le emissioni di gas a effetto serra derivanti

dalla produzione e dal trasporto sono compensate

Le dichiarazioni di Markus Nicoleit

Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies GmbH afferma:

Siamo entusiasti del lancio della nuova serie di tablet, che incorpora anche molti feedback dei nostri clienti. La serie Rocktab S500 è l’esempio perfetto che i tablet rugged possono essere potenti e convenienti allo stesso tempo. I nuovi tablet sono l’hardware rugged ideale per i lavori più difficili. Offrono tutte le funzioni necessarie e hanno una potenza reale grazie alla nuova architettura del processore, quasi cinque volte superiore alla serie precedente.

Come per tutti i prodotti WEROCK, le emissioni di CO2 delle tavolette, che derivano dalla produzione e dal trasporto e che non possono essere evitate, sono completamente compensate attraverso progetti climatici secondo il Gold Standard.

Disponibilità

I tablet rugged Rocktab S508, Rocktab S510 e Rocktab S512 possono essere ordinati immediatamente attraverso la vendita diretta o tramite partner commerciali. Ulteriori informazioni sulla serie e su WEROCK Technologies GmbH sono disponibili qui.

Cosa ne pensate di questi tre nuovi tablet industriali robusti e potenti di WEROCK? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.