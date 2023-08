Secretlab: iniziano le offerte Black friday Prices

Il Black Friday è arrivato in anticipo per Secretlab con il lancio dell’offerta Black Friday Prices che durerà fino al 28 settembre 2023

Tra i prodotti in offerta, colgo l’occasione per parlarvi di MAGNUS Pro, la scrivania in metallo elegante e di qualità superiore. Offre un’ottima gestione dei cavi che mantiene tutto ordinato, accessibile e lontano dagli sguardi.

Progettata per gamer, produttori e creatori professionisti, la Secretlab MAGNUS Pro è la scrivania in metallo sit-to-stand definitiva che offre un sollevamento elettrico alla tua giornata; dandoti spazio e libertà per sgranchirti. L’organizzazione magnetica intelligente tiene nascosti e a posto cavi e dispositivi tecnologici, in modo che la postazione perfetta sia sempre a portata di mano.

Anche con la maggiore mobilità in altezza, non ci saranno cavi che pendano dalla scrivania. Potete alimentare tutti i vostri dispositivi nascondendo tutto in un solo cavo che parte dalla gamba della scrivania. Ciò grazie alla prima soluzione di alimentazione integrata al mondo nella gamba stessa.

La Secretlab MAGNUS Pro è stata progettata proprio per questo: eliminare una volta per tutte la confusione da cavi, e offrirti più spazio su cui creare. L’innovativa colonna di alimentazione integrata in attesa di brevetto utilizza un unico cavo nascosto all’interno della gamba della scrivania e una presa incassata per alimentare contemporaneamente scrivania e dispositivi.

Dettagli sull’Black Friday Prices di Secretlab di settembre

Ecco ulteriori dettagli su tutte le offerte Black Friday Prices Now (tutte applicabili a sedie Secretlab selezionate e ai bundle MAGNUS):

Fino a 100 euro di sconto sulle sedie da gioco TITAN Evo

sulle sedie da gioco TITAN Evo 100 euro di sconto sulle sedie da gioco Classics

Fino a 200 € di sconto sulle sedie da gioco Classics NAPA

di sconto sulle sedie da gioco Classics NAPA 100 € di sconto sui bundle MAGNUS Pro

Fino a 70 € di sconto sui bundle MAGNUS

sui bundle MAGNUS 10 € di sconto sui bracci per monitor MAGNUS (singoli e doppi)

Fino a 40 € di sconto sulle sedie XXS

sulle sedie XXS 10% di sconto sui braccioli Plushcell

il 10% di sconto sul cuscino lombare Pro (oro)

30 € di sconto sulle sedie Neue

Per i dettagli sulle offerte o per acquistare uno dei prodotti, visita il sito.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte Black Friday Prices che durerà fino al 28/09 sui prodotti Secretlab ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).